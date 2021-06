Ante riesgos de reforma electoral; INE seguirá defendiendo integridad del sistema electoral

Los ataques contra la autoridad electoral no han cesado y la amenaza de una futura reforma electoral, dijo Lorenzo Córdova

Ante los riesgos que podría implicar una reforma electoral; el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que seguirán defendiendo la integridad del sistema electoral.

Al dictar la conferencia “Análisis y reflexiones: elecciones 2021”, Córdova Vianello refirió que la autoridad electoral organizó los comicios del 6 de junio en contexto enmarcado por los ataques estridentes, principalmente por parte del círculo cercano al poder gubernamental.

“El INE va a continuar defendiendo la integridad de nuestro sistema electoral, que es una construcción colectiva, frente a los tiempos borrascosos que todavía se ciernen sobre nosotros en el futuro. Los ataques contra la autoridad electoral no han cesado y la amenaza de una futura reforma electoral que, en teoría, componga lo que hoy tenemos, siguen presentes; el propio presidente de la República ya dijo que tenemos una autoridad electoral dominada por el conservadurismo que no permite que haya democracia y que por lo tanto, debería haber una autoridad electoral con personas de inobjetable honestidad, rectitud, auténticos demócratas, supongo que querrá decir que no como los que estamos hoy”.

Indicó que el discurso del primer mandatario y de personajes como Mario Delgado, Félix Salgado y Ricardo Salinas Pliego, quienes hablaban de exterminar al INE, recuerda las narrativas que antecedieron a los peores experimentos totalitarios.

Córdova Vianello anticipó que vendrán más ataques contra el INE con motivo de la revocación de mandato, que se podría realizar en marzo o abril del próximo año, y para lo cual se podría necesitar un presupuesto similar al de los comicios de este año que fue de 9 mil millones de pesos.

“Ya desde ahora les digo que van a venir ataques en contra del INE porque nos van a decir que somos caros, que estamos presupuestando mucho, que si con 500 millones pudimos hacer una consulta, porque no hacemos una revocación con ese monto y la respuesta es muy clara, hoy con 500 millones podemos hacer una consulta reducida, pero que va a ser mucho más seria y mejor hecha de todas las que se han realizado hasta ahora, tanto las legales como las que se han hecho al margen de la ley. Para el próximo año, si hay revocación de mandato, hay que comenzar de cero y esto va a implicar hacer una elección con todos sus costos y si uno me pregunta cuánto costó la elección del 6 de junio, sólo la elección, alrededor de 9 mil millones de pesos”.

Respecto a la consulta popular, el titular del INE mencionó que no se van a poder instalar más de 57 mil mesas receptoras, es decir, la tercera parte de las casillas que se utilizaron el día de la jornada electoral.

Recordó que para que los resultados de dicho ejercicio sean vinculantes, se requiere la participación de más del 40 por ciento de la lista nominal, lo que significa que deberán acudir a las mesas de recepción más de 37 millones de personas.