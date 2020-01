Ante oposición del EZLN al Tren Maya, AMLO afirma que no dará un paso atrás 

Escucha la nota:



En el marco de la oposición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a la construcción del Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que su administración “no va a dar ni un paso atrás” en sus proyectos prioritarios.

Ante pobladores de Texcoco, Estado de México, el primer mandatario mexicano subrayó que no tiene “ningún problema de conciencia” porque él lleva luchando más 40 años por los pobres.

Información relacionada: AMLO dialoga con pueblos indígenas en Veracruz

“Terminé la escuela en 1976 y terminando la escuela me fui de director del Instituto Nacional Indigenista a Tabasco, hace 42 años y trabajé 6 años en comunidades indígenas; mientras, algunos dirigentes que ahora son defensores de los pueblos indígenas, todavía estaban estudiando y no entendían, ni han entendido, lo que significan las comunidades indígenas, sus demandas y la necesidad de una verdadera, de una auténtica reivindicación”, expresó el primer mandatario mexicano.

A quienes calificó de “desquiciados y nerviosos”, con actitudes de los “conservadores” cuando “se tocan la extrema derecha y extrema izquierda”, López Obrador les remarcó que “no se puede a hacer oposición a un gobierno que está gobernando para servir al pueblo… nosotros estamos representando un gobierno honesto, un gobierno democrático, un gobierno humanista y no vamos a cometer ninguna arbitrariedad“, apuntó.

“Ahora que vamos a construir el Tren Maya, inmediatamente se dice ¡no al Tren Maya! porque ‘el Tren Maya va a acabar con los árboles, con la selva’. ¿Saben ustedes por donde va a transitar el Tren Maya?, por la via del ferrocarril que se construyó en el siglo pasado en 1950 desde la Ciudad de México hasta Yucatán existe la vía… por ahí se va a construir la nueva vía, es decir, se va a mejorar la vía que existe desde hace 80 años, no se va a afectar absolutamente nada, no se va a tumbar un solo árbol”, afirmó el Jefe del Ejecutivo federal.

“Les pregunto a lo que ahora se oponen al Tren Maya, ¿por qué no se opusieron cuando los gobiernos neoliberales entregaron 90 millones de hectáreas para la explotación minera (40% de las 200 millones es de hectáreas que conforman el territorio nacional), desde (Carlos) Salinas hasta el último gobierno federal… y los que ahora se oponen al Tren Maya no dijeron nada absolutamente. ¿Saben cuántas concesiones hemos entregando para la explotación minera: cero, ni una sola”, enfatizó el presidente López Obrador.

“¿Qué pasó en el (cancelado) aeropuerto de Texcoco? dijimos que iba una consulta y ¿qué dijo la gente?: ¡no! Y no se va a construir aeropuerto de Texcoco”, enfatizó López Obrador al subrayar ante sus seguidores que en su gestión “vamos hacia delante y no vamos a darle un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso”, insistió el primer mandatario mexicano.

En el Diálogo con los pueblos náhuatl, mazahua, otomí, matlatzinca, tlahuica y población indígena migrante. Avances del programa Universidades para el Bienestar ‘Benito Juárez García’, en Texcoco, Estado de México, López Obrador también agradeció la aportación del pueblo de Texcoco al cambio que encabeza; “tenemos el compromiso de no fallar, no vamos a traicionar al pueblo de México”.

“Tenemos la oportunidad de que las cosas cambien en beneficio del pueblo; llevamos poco más de un año y ya se iniciaron acciones que distingue a este gobierno de los anteriores: ya no se permite la corrupción y no hay derroches ni lujos en la administración federal. No han habido ni habrán gasolinazos, no van a aumentar impuestos ni la deuda pública. Seguirán mejorando los salarios de los trabajadores”, resaltó López Obrador.

Asimismo, el presidente de México remarcó que ahora el fraude electoral es delito grave, por lo que confió en que se va a terminar la compra del voto y entrega de despensas a favor de candidatos y partidos.

En un presidium que contó con la presencia del gobernador Alfredo del Mazo y otras autoridades estatales y federales, Ernestina Ortiz, autoridad otomí, reclamó los efectos negativos para las comunidades indígenas por lo construido en el ya cancelado aeropuerto de Texcoco.

“Que se tomen medidas de mitigación para impedir un daño mayor en los terrenos donde se pretendía establecer el aeropuerto y explorar la posibilidad de construir un gran centro de la comunidad y Universidad de Texcoco e impulsar un programa para el rescate de los ríos, lagos, lagunas y manantiales”, expresó Ortiz.

“Queremos una solución pacífica y definitiva de todos los problemas de agravios que existe en nuestras comunidades también solicitamos intervención para solucionar los conflictos que enfrentamos por despojó de tierras y recursos naturales por empresas y garantizar la libre determinación de los pueblos indígenas, llamó Ortiz.

Tras demandar caminos, luz eléctrica, agua potable y drenaje, finalmente la líder indígena exigió el fin de la discriminación y violencia hacia las mujeres indígenas; “exigimos trato digno por parte de los funcionarios públicos y que sean sancionados aquellos que no lo hagan así”, finalizó.