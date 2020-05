Ante nulo apoyo del gobierno a estados por Covid-19; panistas ha actuado: Cortés

Escucha la nota:



El Partido Acción Nacional (PAN) y los gobernadores emanados de sus filas fueron los primeros que emprendieron acciones para enfrentar la pandemia por coronavirus, aseveró el dirigente del partido, Marko Cortés.

Lo anterior, al criticar la “lentitud” en la respuesta del Gobierno Federal, durante su participación en una videoconferencia organizada por instancias internas del albiazul.

El exdiputado federal dijo que lo más necesario para superar la crisis sanitaria por Covid-19, así como la problemática por los precios internacionales del petróleo, es que las empresas tengan estímulos y los estados cuenten con más apoyo de la Federación, sin embargo, se quejó, no se les ha otorgado ni un solo peso extra.

“Creemos que hoy lo que se debe hacer es generar estímulos. Lamentablemente igual que allá, tenemos un Gobierno Federal que no ha apoyado absolutamente en nada a nuestros gobernadores, no ha apoyado a nuestros alcaldes. Un peso más adicional no se ha dado ante esta situación absolutamente extraordinaria. Se ha actuado con mucha lentitud, mientras nuestros gobiernos empezaron a tomar decisiones de previsión, de mitigación, de apoyo a las empresas, a la gente que se quedaba sin trabajo, el Gobierno Federal atrás, lento”, se quejó.

Cortés Mendoza afirmó que el coronavirus ha puesto a prueba a los distintos gobiernos y está mostrando quienes sí son capaces de dar resultados.

Afirmó que en México, el gobierno “no se deja ayudar”, ya que ha rechazado sistemáticamente los llamados a ir a un acuerdo nacional que impulse acciones para enfrentar los efectos de la pandemia.

Añadió que la mejor arma política y electoral, es informar a la ciudadanía para que no caigan en las promesas de opciones clientelares y populistas, sino que opten por las fuerzas políticas que dan resultados.

Criticó la estrategia de atención del Ejecutivo Federal a la emergencia, al afirmar que se están gastando recursos millonarios en programas que no promueven la productividad y proyectos que no son del interés nacional, sino que responden a la ideología del Primer Mandatario, cuando se debería estar apuntalando.

En México no se apoya a los gobernadores y tampoco se les está dejando tomar decisiones para apuntalar los sectores productivos, recriminó.

En su intervención en la videoconferencia “La experiencia de la Comunidad de Madrid frente al Covid-19”, la presidenta de ese organismo Isabel Díaz, lanzó críticas a gobiernos populistas que en momentos de crisis emiten discursos, y “no saben tomar medidas eficaces”.

Por su parte, el gobernador de Aguascalientes, presidente de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), Martín Orozco, también criticó la falta de estrategia federal frente a la emergencia y el nulo apoyo a gobiernos locales.