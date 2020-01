Ante coronavirus, no hay que preocuparse, hay que ocuparse: Chertorivski

Escucha la nota:



La decisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de catalogar como emergencia sanitaria internacional el coronavirus, en México debe tomarse con calma.

Las autoridades y la población no deberían preocuparse, sino ocuparse implementando sencillas medidas preventivas, recomendó el exsecretario de Salud federal, Salomón Chertorivski.

Al acudir a la sesión plenaria de los diputados federales del Movimiento Ciudadano (MC), enfatizó que en cuestiones de salud, el elemento más dañino es la información exagerada y alarmista.

Sin sobredimensionar la situación, lo prudente es informar clara y oportunamente a la población.

“Hasta el día de ayer había 170 fallecimientos, que por el número de casos es una tasa de letalidad bien bajita. Pero además déjenme ponerlo en perspectiva, de influenza al año en el mundo, en promedio fallecen medio millón de personas. El año pasado en México, por dengue, porque no compraron el insecticida, fallecieron 191 personas por dengue”, remarcó.

“Como países vamos a tener que otras medidas como son los viajes a los lugares de origen, en fin. Pero en términos generales el mensaje es: no hay que preocuparse, ha que ocuparse, eso sí, lavado de manos, tratar de no dar besos, salvo los necesarios o los muy necesarios. Si hay calentura, si hay síntomas no auto recetarse, no mandar a los niños a la escuela”, recomendó.

El también exsecretario de Desarrollo Económico del gobierno capitalino, habló de las fallas del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), creado por el Gobierno Federal en sustitución del Seguro Popular.

El economista subrayó que entre las principales fallas del INSABI están que se conformó sin planeación, sin contar con un diagnóstico claro, sin recursos suficientes, sin reglas de operación y bajo la premisa falsa de que en salud habrá “todo gratis para todos”, cuando eso es materialmente imposible.

“Lo de todo para todos no existe en ningún lugar del mundo, ni en los países más desarrollados todo para todos. Y segundo, gratuidad es una mentira. Es decir, puede ser gratuito o sin tener que pagar nada en el momento de la atención, pero alguien lo paga, lo pagamos con los impuestos entre todos, pero alguien está pagando. O sea, no pueden convertirlo ahora en que es otra vez una dádiva o una beneficencia del gobierno federal por su buen gesto”, enfatizó.

Chertorivski Woldenberg indicó que entre lo más preocupante del INSABI, está la desaparición de la fórmula de financiamiento.

Lo anterior, tras recordar que en el Seguro Popular, el donde 89 por ciento de los recursos se transferían a los estados para pagar los servicios de salud otorgados y de ese 89 por ciento, el 20 por ciento se destinaba a la prevención, la compra de vacunas y fumigación para evitar transmisión de enfermedades a través de mosquitos y otro tipo de vías.

El nuevo Instituto no da la certeza que el Seguro Popular, que si bien tuvo fallas que debieron atenderse y también fue utilizado por gobernantes que “cometieron raterías” con el dinero para la salud, tenía mecanismos definidos y claros sobre el número de afiliados, qué padecimientos atendía, cómo y cuándo se cobraban cuotas de recuperación y con cuántos recursos contaría.

Afirmó que el Presidente de la República miente, al aseverar que para este 2020, se asignaron a salud 40 mil millones de pesos más.

Los recursos ya existían y formaban parte del Fondo para Gastos Catastróficos, y más grave que tomarlos, esa haber autorizado que el Gobierno Federal los utilice como quiera, no necesariamente en la atención de padecimientos de alta especialidad, alertó

El modelo de recentralización que prevé el INSABI, agregó, significa que los estados deberán trasladar los bienes del sector salud, incluyendo infraestructura; sin embargo, no queda claro qué instancia se hará cargo de la nómina ni los pasivos laborales.

El nuevo organismo, remató Chertorivski, no cuenta con reglamentos, ni periodos de transición ni calendarios y por lo tanto, ha generado tanto incertidumbre como afectación a los usuarios.