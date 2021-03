Anaya urge a Gobierno Federal tener como prioridad la reapertura de la frontera norte

Escucha la nota:



El ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, urgió al Gobierno Federal a tener como prioridad la reapertura de la frontera norte, porque el cierre “ha dislocado la vida de la gente cuya subsistencia depende del libre cruce entre México y Estados Unidos”.

En un video de su recorrido por los municipios de Ahumada, Chihuahua, Guadalupe, Juárez y Praxedis, en Chihuahua, Anaya aseguró que los habitantes de Ciudad Juárez están sufriendo por el cierre de los puentes fronterizos y su “subsistencia depende de que la economía vuelva a fluir libremente entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas”.

“El gobierno allá en la Ciudad de México, en el centro del país, no entiende que cuando tú vives en Juárez, tu vida está completamente relacionada con El Paso, y que cuando cierran la frontera, afectan de manera terrible la economía de la gente… el problema gran problema que para el Gobierno no es prioridad la negociación con Estados Unidos para que se vuelva a abrir la frontera, y que no se están tomando las medidas preventivas, sobre todo la vacunación, para que se vuelva a abrir la frontera”.

Anaya señaló que con las nuevas restricciones de tránsito en la frontera norte se “complicará aún más la situación”, a partir del 19 de marzo.

“Urge que López Obrador entienda que lo que pasa en otros países afecta la vida de la gente aquí en México. Es fundamental que el Gobierno asuma como prioridad máxima la reapertura de la frontera con Estados Unidos, para que así pueda mejorar la calidad de vida de la gente”.

En el video se observa que en el trayecto por carretera hacia Ciudad Juárez ocurrió una tormenta de arena, por lo que Anaya pidió ayuda para remolcar su camioneta.