Anaya reaparece para exigir seriedad ante Covid-19 (VIDEO)

El ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, reapareció en sus redes sociales, para afirmar que el mundo enfrenta una pandemia de coronavirus que no tiene precedente en nuestra generación y “es mucho más grave de lo que parece en términos de salud y economía”, por lo que “no es tiempo de pelear con el presidente o con los líderes democráticamente electos”, pero si “de exigir seriedad, escuchar a los expertos y prepararnos con sensatez”.

En un mensaje grabado en Querétaro, indicó que se tienen que “hacer pruebas y más pruebas” para determinar quién tiene coronavirus, por lo que el diagnóstico debe incluir a todos sospechosos; pidió evitar compras de pánico y un desabasto de cubrebocas y equipo que deben usar médicos y enfermeras “quienes estarán al frente de batalla”; y que todos aquellos que puedan se queden en su casa.

“No son tiempos de política, son tiempos de solidaridad, no son tiempos para dividir o polarizar, no es momento de pleitos entre políticos, eso nada va a resolver. No se trata de pelear con el presidente o con nuestros líderes democráticamente electos pero sí de exigir seriedad, para que se escuche a los expertos cuyas recomendaciones se apoyan en evidencia científica, preparémonos con sensatez para lo que viene”, aseveró.

El panista advirtió que millones de microempresas y negocios ya están cerrando de forma parcial o total; que se está despidiendo a personas que no tiene ahorros y viven al día; que las remesas que vienen de Estados Unidos se disminuirán drásticamente; y el problema se agrava con la devaluación del peso y el petróleo, por lo que solicitó “al Gobierno Federal y los estatales ofrecer a millones de trabajadores no solo solidaridad sino mecanismos económicos que permitan su subsistencia”.

Por último, pidió al gobierno mexicano aprender de los errores en otros países y confiar en especialistas mexicanos, afirmó que todos los ciudadanos “podremos salir adelante”.