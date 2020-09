Anaya debe aclarar “cañonazos” por Reforma Energética: Delgado

Escucha la nota:



El excandidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya tendría que aclarar las acusaciones en su contra, respecto a que “recibió cañonazos” millonarios para empujar la reforma energética, si es que quiere participar en política, advirtió el coordinador parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, Mario Delgado.

“Respecto de Anaya, si quiere participar en política tiene a salvo sus derechos políticos, y yo creo que si quiere participar en política va a tener que aclarar en primer término los cañonazos que recibió por la reforma energética, los cuales denunció Emilio Lozoya, yo creo que sería un buen regreso para él, si empieza a aclarar los cañonazos, cuánto recibió y por qué”, retó el legislador.

Negó que en el actual gobierno, se esté utilizando a la Fiscalía General de la República (FGR) e instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, como armas de persecución política de la oposición.

“Ya no son los tiempos de antes, que se utilizaba el brazo de la justicia para tener persecuciones políticas. Ahora tenemos una Fiscalía General que es autónoma, donde no es un brazo del Ejecutivo”, refrendó.

Calificó como una especulación, que las investigaciones de la UIF en torno a las cuentas de Anaya Cortés, estén asociadas a la presunta aspiración de Santiago Nieto, a la gubernatura de Querétaro, estado natal del panista.

“Es mera especulación, hay una actuación neutral, imparcial” de la UIF, defendió el líder morenista en San Lázaro.

El legislador también habló, a pregunta expresa, sobre las acusaciones en su contra y contra el canciller Marcelo Ebrard, lanzadas por el diputado Porfirio Muñoz Ledo.

Lo anterior, respecto a que ambos han acumulado riquezas y fortunas que deben ser aclaradas, que el diputado Delgado está usando recursos de procedencia no conocida para hacer campaña por la dirigencia morenista y que de ganar la presidencia del partido, los expulsaría.

En respuesta a Muñoz Ledo, Delgado Carrillo insistió en que los enemigos de Morena no están dentro de sus filas, sino fuera.

También llamó al expresidente de la Mesa Directiva de San Lázaro a la prudencia, no dividir ni polarizar.

“Y respecto de lo que dice Porfirio, yo creo que no es tiempo de polarizar. Yo creo que nadie sobra en el proyecto de la cuarta transformación, siempre y cuando nos apeguemos a los principios de no mentir, no robar, no traicionar. Es mucho lo que está en juego, ningún cargo puede dividirnos, es tiempo de reconciliarnos”, expresó.

El presidente de la Junta de Coordinación Política rechazó que sus actos promocionales estén acompañados por “la cargada”, encabezada por diputados federales, locales y senadores de la República, que lo acompañan, flanquean y aplauden en sus giras por distintos estados de la República.

Tampoco pude haber un “candidato oficial” del Presidente, porque no hay campañas internas en Morena, reiteró.