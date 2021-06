Anaya da permiso a AMLO de tomarse una caguama

Escucha la nota:



El excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, concedió al presidente Andrés Manuel López Obrador “el permiso de tomarse una caguama”

Y le reviró que él estaba con una victoria en el poniente de la Ciudad de México y en Querétaro en alusión a los comicios que perdió Morena.

Lo anterior porque el presidente afirmó que Morena tuvo éxito en los comicios del pasado 6 de junio y para celebrarlo pediría permiso a Anaya “para que se tome una caguama Pacífico”.

¿Ricardo Anaya feliz de que Morena pierda mayoría?

A través de sus redes sociales aseguró al presidente que también está “feliz” porque Morena no tiene mayoría en el Poder Legislativo “para promover una desaparición del Instituto Nacional Electoral”.

Presidente, ¿cómo está? Permiso concedido para que se tome su caguama. Yo me estoy tomando una Victoria aquí en el poniente de la CDMX y posiblemente me tome otra en Querétaro. Y feliz, feliz de que ya no tienen mayoría para desaparecer al INE. ¡Salud! Nos vemos en el 24. pic.twitter.com/jh9UksYNwV — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) June 9, 2021

Hace algunos meses emitió un mensaje en sus redes sociales en donde comparó el gasto del gobierno federal de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco con el que tendría un señor en “caguamas” y lo que da de “gasto en su casa”.

¡Con las caguamas no!

Cabe destacar que en meses pasados ‘tundieron’ al candidato a la presidencia por México en 2018, cuando hizo sus comentarios respecto a las caguamas.

Ricardo Anaya se convirtió en tendencia en redes sociales por comparar el gasto que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador al cancelar el Aeropuerto en Texcoco con el “compadre de las caguamas”, que gasta en cosas innecesarias y no en su familia.