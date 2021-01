Anaya continúa su recorrido por municipios del país

El ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, continúa emitiendo video mensajes sobre los recorridos que realiza por municipios del país, en su visita a Poza Rica, Veracruz, conoció a Laura Mendoza, quien le pidió ayuda para localizar a su hijo Ricardo Delgado Mendoza.

El joven desapareció el 10 de enero de 2016 en Veracruz, y tenía 16 años.

Información relacionada: A Ricardo Anaya le llueven memes

Anaya señaló que desapariciones como la del joven Ricardo Delgado se repiten todos los días en el país, por lo que se debe acabar con el sufrimiento de tantas familias.

Estuve en Poza Rica, Veracruz. Laura me pidió ayuda para difundir el caso de su hijo desaparecido. No puedo pensar en algo más doloroso y desgarrador que no encontrar a un hijo o a una hija. Si alguien tiene información, por favor escríbame. Gracias por compartir. pic.twitter.com/vr4xLRmhad

— RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) January 31, 2021