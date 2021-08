Analizará Cámara de Diputados caso del legislador del PRD preso que rindió protesta por escrito

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados Sergio Gutiérrez Luna, informó que se analizará a través del área jurídica de ese órgano el caso del diputado Rogelio Franco Castán quien rindió protesta por escrito durante la sesión constitutiva de la nueva legislatura en San Lázaro.

En conferencia de prensa, indicó no puede emitir un pronunciamiento hasta que sea analizado detenidamente este asunto, ya que se necesita revisar el expediente del diputado detenido en Veracruz, además de la valoración jurídica de este caso.

Resaltó que fue durante la participación de la Mesa de Decanos en la sesión de este domingo, cuando se dio lectura a la comunicación del legislador del PRD y no durante la etapa de la sesión, que le tocó conducir.

“Es un asunto que tenemos que revisar nosotros, como ustedes saben el anuncio se dio cuando estaba la mesa de decanos, no la mesa directiva que tuve después el honor de presidir, entonces es un asunto que nos llevaremos para su análisis, en principio no quisiéramos pronunciarnos para generar un ambiente y no analizar los documentos que se mandaron, destacó el legislador de Morena.

En tanto, el coordinador del PRD Luis Espinosa Cházaro dijo que la mesa directiva es responsable de dar cumplimiento a un ordenamiento judicial para que el legislador detenido en Veracruz pueda gozar de sus derechos políticos, como lo estableció el Tribunal Electoral.

Advirtió que el Grupo Parlamentario del PRD se reserva cualquier acción de carácter jurídico para que Rogelio Franco salga de la cárcel y cumpla su función como diputado.

“Con lo que leyó la mesa de decanos el día de hoy y su aceptación, se da por protestado en la Cámara, por lo tanto, desde nuestro punto de vista ya es diputado, que es lo que debe suceder, pues que debe ser liberado porque no pueden tener a alguien con fuero detenido y mucho menos, que no ha sido sentenciado”, indicó.

El diputado federal Rogelio Franco Castán, está preso desde el pasado 13 de marzo en Veracruz por supuestos “ultrajes a la autoridad”.