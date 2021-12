'Ana García Vilchis no sabe leer, pero no miente': AMLO

Durante su conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México reconoció que Ana García Vilchis, encargada de la sección ‘Quién es quién en las mentiras’, no sabe leer.

Lo anterior, se dio debido a un tweet del exmandatario del país, Felipe Calderón Hinojosa, quien señaló que López Obrador usó un simulador en su recorrido por un tren hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Información relacionada: Así es el Tren que te llevará al Aeropuerto Felipe Ángeles

En su cuenta oficial, Calderón aseguró que el recorrido del tren era un buen ejemplo de ‘Fake News’ y dijo que fue una forma de manipular las imágenes con videos pregrabados.

Un buen ejemplo de “Fake News”: viajar en un tren que no existe, a base de manipular las imágenes con videos pregrabados. Que los saque la señorita esa que no sabe leer en su sección de mentiras de la semana. Y que no salga con que “no es falso pero se exagera”. https://t.co/bMfKza8Agf — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) December 6, 2021

“Que los saque la señorita esa que no sabe leer en su sección de mentiras de la semana. Y que no salga con que no es falso pero se exagera”, escribió.

Por su parte, el Jefe del Ejecutivo reconoció que la joven no sabe leer, pero aseguró que mentirosa no era.

“Pues no sabrá leer la señorita de la sección, pero esta señorita no dice mentiras, no es mentirosa”, dijo con claridad el Presidente, una vez que leyó el tweet de Felipe Calderón.

¿Quién es Ana García Vilchis?

Encargada de la sección antes mencionada en la matutina y todos los miércoles, de acuerdo con su perfil de LinkedIn, ha sido Coordinadora de Contenidos Web en La Jornada de Oriente, durante 10 años.

Es Antropóloga Social por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En las elecciones para el Congreso de Puebla en 2021, aparece en las candidaturas a diputados plurinominales.

Es así como hoy, Ana García Vilchis está al frente de la sección con el objetivo de brindar información veraz a los mexicanos y ‘desenmascarar’ a aquellos medios que mienten.