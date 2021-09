Amparos contra vacunación, ya lo veo como acción concertada: AMLO

Escucha la nota:



Cuestionado sobre la negativa del gobierno de Veracruz para aplicarle la vacuna anti Covid a Zulma, de 12 años de edad, pese a que ganó un amparo para ser inmunizada porque padece diabetes, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que se “están dando estos casos y nosotros estamos cumpliendo con las resoluciones del Poder Judicial”.

Sin embargo, el mandatario afirmó que especialistas y la Organización Mundial de la Salud (OMS) “sostienen que no es necesario” e incluso señaló que la interposición de amparos “ya lo estoy viendo como una acción concertada, nado sincronizado”.

“Echan a andar campañas, porque se está concentrando, básicamente en 4 estados los recursos de amparo. Pedí que es investigara cómo se están haciendo estás promociones, porque también es un asunto de intereses. ¡Imagínense el negocio para las farmacéuticas!”, cuestionó.

Al mostrar una tabla en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente López Obrador indicio: “esos son los amparos, 250 demandas en 19 entidades en general, pero me llama la atención, 25 en Veracruz, 27 en Oaxaca, 42 en el Estado de México y 43 en la Ciudad de México”.

“Se acuerdan cuando está asociación mexicanos a favor de la corrupción, (Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad), la de Claudio X González, no quería que se hiciera el aeropuerto (‘Felipe Angeles’ en la base militar de Santa Lucía) y ¡los amparos!, uno tras otro, pues eso es lo que puede estar pasando”, señaló López Obrador.

“Decirle a la gente que nos espere, el martes tendremos toda la información, sobre si es necesaria la vacuna o no, porque también, si no hay investigación sobre los efectos que pueda tener la vacuna en los niños ¿Cómo se les va a aplicar?… podrían tener reacciones que les afectarán… no es científico, no es no queremos vacunarlos”, indicó.

Destacó que la Organización Mundial de la Salud no lo está recomendando, y si hace falta lo vamos a hacer, pero no hay que dejarnos manipular; “no sabemos que intereses hay, porque cualquier farmacéutica, cualquier tienda, cualquier comercio ¿Cuál es su misión?. ¡vender!, pero nosotros tenemos que actuar con criterio y eso es lo que estamos haciendo”.

López Obrador dijo que el martes próximo “que lo dedicamos a la salud, vamos a informar qué ha sucedido con el regreso a clases. ¡Real! ¿cuántas niñas, cuántos niños que regresaron a clases que han contagiado? para tener la información”.