Amor y paz, responde AMLO a Trump sobre comentarios de México

Luego de que su homólogo estadounidense Donald Trump demandó a nuestro país un “progreso sustancial” en el combate al narcotráfico, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que “es un punto de vista que se respeta, es una opinión básicamente y no vamos nosotros a confrontarnos”.

“Tenemos muy buena relación con el Gobierno del presidente Donald Trump, tenemos muy buena relación con el Gobierno de Estados Unidos y no vamos a caer en ninguna confrontación política. Entre otras cosas, además de que no hay problema, de que son muy buenas las relaciones, que no hay nada que temer, además de eso, tenemos que ser muy cuidadosos porque hay elecciones en Estados Unidos; es mejor esperar, falta mes y medio y no amerita la declaración una contestación ni ríspida, ni enérgica, porque es muy buena la relación”, apuntó el primer mandatario.

López Obrador subrayó que el Memorando Presidencial para Determinar a los Países Principales de Producción y Tránsito de Drogas Ilegales en este 2020 es “un informe que se presenta cada año por parte del gobierno de los Estados Unidos y tiene cosas buenas y otras que no aceptamos… se rinde, entonces ya conozco el documento. La Secretaría de Relaciones Exteriores va a emitir un boletín, pero la recomendación que hice al Secretario de Relaciones Exteriores (Marcelo Ebrard Casaubón) es de que amor y paz, suave, suave, suave, suave”, agregó el presidente López Obrador.

Conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional. https://t.co/hlCi0VtSHJ — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 17, 2020

El primer mandatario mexicano enfatizó que en su administración “estamos trabajando todos los días y no tenemos ninguna carga de conciencia”.

—“¿No hay riesgo de que les quiten ayuda financiera?”, se le inquiere.

—”No, no, no; al contrario… Es un derecho que tienen de opinar y nosotros lo respetamos, pero, con Estados Unidos”: amor y paz, enfatizó el Jefe del Ejecutivo mexicano en silencio, expresando la frase solo con señas, al elevar ambas manos en al aire.