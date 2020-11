AMLO supervisará atención a damnificados en Tabasco y Chiapas

Escucha la nota:



Asimismo reclamó que en las dos administraciones previas a su mandato no se haya instrumentado acciones para evitar las inundaciones.

“Luego de las inundaciones del 2007, se elaboró un plan que tampoco se llevó a cabo. En el 2008 se acordó de que las presas del Grijalva iban a permanecer en temporada de lluvia vacías o se iban a procurar que no estuviesen llenas en agosto, septiembre, octubre y noviembre así se estableció y que a cambio de eso se iba a hacer una presa abajo de Peñita; no hicieron la presa y como no se cumplió siguieron operando las presas de la misma forma”, justificó el Jefe del Ejecutivo mexicano.

“Sí queremos resolver, en definitiva, a fondo, este problema, es mi compromiso, es por etapas; ahora se debe proteger a la gente, es lo que estamos haciendo, sacando del agua a los damnificados, llevándolos a refugios, que tenga comida caliente”, apuntó López Obrador al asegurarse que el Ejército mexicano entregará alimentos a 80 mil familias de Tabasco y Chiapas, y que se ampliarán apoyos del Bienestar y acciones de mejoramiento urbano en la zona afectada.

El México profundo es pueblo trabajador. Conferencia matutina. https://t.co/Gf1FygL32n — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 13, 2020

Con un segundo encuentro el próximo martes entre autoridades de Chiapas, Tabasco y gobierno federal para continuar elaborándola estrategia para evitar las inundaciones, el presidente López Obrador indicó que las presas van a permanecer vacías en temporada de lluvia, aunque no generen energía eléctrica, para evitar desbordamientos.

Aunque señaló que las acciones ya están contempladas en el presupuesto del próximo año, López Obrador señaló que aún no tiene el estimado el costo del plan integral para Tabasco y Chipas.

“Tenemos otra reunión con gobernadores y ya vamos a tener un presupuesto estimado general. Pero más que hablar del presupuesto global tenemos que atender las necesidades de la gente”, finalizó López Obrador.