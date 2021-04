AMLO sobre Silvano Aureoles: ‘Todos cometemos errores’

López Obrador, presidente de México dijo que no hay motivo para el enfrentamiento y la confrontación con la población de Aguililla

En reunión con el Gabinete de Seguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador abordó la situación de violencia que azota en el estado de Michoacán, en el que solicitó que no se use ninguna medida represiva.

En su conferencia matutina, el Primer Mandatario convocó a los pobladores de Aguililla y a todas las comunidades de la entidad purépecha a ayudar a la pacificación del país sin el uso de la fuerza.

“Siempre he sostenido que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede apagar el fuego con el fuego. Hay que enfrentarlo haciendo el bien”, sostuvo el Presidente de México.

Después de la insistencia del gobierno de Michoacán de pedir la intervención del Ejército y el uso de la fuerza, se acordó una reunión en un cuartel militar de la Sedena entre el gobernador Silvano Aureoles, el comandante de la zona y otros oficiales donde se reiteró que tiene que privilegiarse el diálogo.

La justicia es lo que permite que haya paz. Conferencia matutina. https://t.co/kGUwIvPaDK — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 14, 2021

Pese a que existe la presencia de grupos de la delincuencia organizada en la zona, el presidente López Obrador defendió que no todos lo pobladores pertenecen a éstos, pues la mayoría del pueblo es gente honesta y pacífica.

Detalló que al gobernador Silvano Aureoles se le brindó la protección del Ejército para hacer un recorrido a la plaza del pueblo. Sin embargo, sobre la actuación del mandatario estatal opinó: “todos cometemos errores”.

Particularmente en la situación de Aguililla, el titular del Ejecutivo federal destacó la actuación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) al no dar motivo para el enfrentamiento ni la confrontación.

“Han logrado dialogar con la población para que se permita y lleguen los programas sociales y de Bienestar, y la gente lo está aceptando”, detalló.

Desde el Palacio Nacional, el presidente López Obrador reiteró que no comparten el punto de vista de que tiene que usarse la fuerza