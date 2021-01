AMLO será recordado como quien liberó a Cienfuegos, pieza clave del narco

Escucha la nota:



Andrés Manuel López Obrador será recordado no solo como el presidente que liberó a Ovidio Guzmán, hijo del “Chapo”, que saludó a la madre de este narcotraficante, sino también quien liberó a una pieza clave para entender todo el entramado del narcotráfico en México, al ex titular de Sedena, Salvador Cienfuegos.

Así lo aseguró la periodista y escritora Anabel Hernández, en una entrevista con el también comunicador Julio Astillero, quien destacó que el tema de Cienfuegos y el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, era un maxi proceso contra toda esa corrupción impune en el País.

“Ojalá no fuera en Estados Unidos, ojalá México pudiera hacerlo, no lo hicieron, no lo han hecho y no lo harán”, dijo en relación con el juicio que se pudo haber realizado al general en retiro la autora del libro “Los Señores del Narco“.

Destacó también que se tiene que pensar, más allá de la soberanía o de la impunidad, en la soberanía verdadera basada en instituciones que funcionen.

“De tener a estos ex funcionarios de tan alto nivel, de tan grande influencia en México, libre y corruptos, pues mejor que al menos en algún lugar del mundo exista algo de justicia”, dijo la ganadora del Premio Nacional de Periodismo.

Para Hernández, el general Cienfuegos ha sido exonerado políticamente por el gobierno de López Obrador y no habrá justicia en el caso.

Hace dos meses, ya había dado su pronóstico de que la Fiscalía General de la República (FGR) exoneraría de cualquier cargo en México al militar.