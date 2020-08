AMLO, SEP y Morena intentan introducir “ideologías comunistas”: PAN

Escucha la nota:



En la Cámara de Diputados, desde la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), se lanzó una acusación contra el Presidente de la República y el titular de la Secretaría de Educación (SEP), por intentar “inducir ideologías y pensamientos comunistas” a los alumnos que el próximo 24 de agosto, iniciarán el ciclo escolar 2020-2021.

El diputado Iván Rodríguez dijo que su fracción parlamentaria “teme” por la intervención directa del Presidente de la República y su partido, el del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en los contenidos educativos.

Ello, al introducir consideraciones políticas y doctrinarias ajenas a los propósitos de la educación y que están fuera de lugar.

En un pronunciamiento escrito, el congresista dijo que el partido en el gobierno quiere entrar “en la mente” de los mexicanos a toda costa, con elementos como la llamada “Cartilla Moral”.

“Morena ha intentado por todos los medios inculcarnos su doctrina y entrar a la mente de los mexicanos a como dé lugar, primero fue por medio de la fallida Cartilla Moral, luego con un Decálogo sobre cómo quieren que nos comportemos ante la pandemia y ahora con la televisión”, alertó.

Rodríguez Rivera manifestó que el Primer Mandatario está buscando educar a la población, en función de sus sentimientos y creencias particulares, sin importarle si con ello “transgrede la intimidad de las familias”.

El Gobierno Federal, insistió en acusar, “usa a los niños como ancla”, para instaurar en las familias mexicanas una cultura política en específico, y también para apagar las posturas críticas y objetivas en la opinión pública, sobre el acontecer diario y los resultados de la presente administración.

Expresó que “hay un interés siniestro político” por “adiestrar” a la población conforme al pensamiento particular del mandatario federal y su partido político.

“Eso no lo va a permitir Acción Nacional, aún hay tiempo para conocer los contenidos y los planes de trabajo que tiene la SEP para los niños y jóvenes, ojalá exista un planteamiento sólido que no sólo beneficie a los estudiantes, sino también forme a futuros profesionales con identidad propia y no inducida en la historia de Morena y el Presidente López Obrador”, atajó.

Agregó que su grupo parlamentario en San Lázaro pedirá a la SEP presentar “las parrillas de programación planteadas y en su caso, sacar de las mismas los contenidos con orientaciones políticas”.