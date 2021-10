AMLO se va y los problemas se queda y hay que resolverlos: Adrián LeBarón

Escucha la nota:



Andrés Manuel López Obrador se va en tres años del gobierno y la violencia, el dolor y la inseguridad se van a quedar, advirtió el activista Adrián LeBarón, al anunciar su integración a la organización SUMA, sociedad civil unida.

En el evento donde se realizó la presentación formal de esta organización que también integran personajes como Mariana Moguel Robles, hija de Rosario Robles; Alejandra Morán, fundadora de Chalecos MX; Ciro Mayén advirtió que esta organización no tiene como objetivo ir en contra de alguien ni en contra del gobierno.

Al tiempo de dar inicio a la conformación de este frente , lanzaron una convocatoria abierta para la creación de una agenda ciudadana con miras al Primer Encuentro Nacional Ciudadano a realizarse el próximo 5 de febrero de 2022, a fin de consolidar una agenda ciudadana en la defensa de los derechos políticos.

Sin los temas aún definidos, las organizaciones señalaron que promoverán la discusión de los temas de salud, seguridad, equidad, violencia, entre otros y Adriana Duarte, activista, aseguró que SUMA no tiene relación ni pertenece a FRENAA, no tiene afiliación partidista y no busca constituirse en partido.

Mariana Moguel, hija de la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, dijo que su integración a esta organización tiene como finalidad promover un país donde prevalezca la libertad y la justicia.

Finalmente coincidieron en que es importante que la sociedad se organice y pueda ser escuchada por este gobierno y por otros órdenes de la administración pública.