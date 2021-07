AMLO revela que Jesús Ernesto, su hijo menor se contagió de Covid

El mandatario afirmó que tanto su esposa, Beatriz Gutiérrez, como él, estuvieron conviviendo con Jesús Ernesto, y que ambos no se contagiaron del virus

El hijo menor del presidente, Andrés Manuel López Obrador se contagió de Covid, compartió el mandatario federal durante la conferencia matutina.

López Obrador reveló lo anterior debido a que le preguntaron durante su conferencia de esta mañana, sobre las restricciones que algunos países han hecho para entrar a su territorio, según la vacuna; y también sobre la apertura de la frontera con Estados Unidos.

“Se contagió Jesús Ernesto, mi hijo, hace poco y estuvimos conviviendo porque no sé sabía, porque a los adolescentes no les pega fuerte y yo ya estoy vacunado y no tuve problemas, ni la mamá, y los dos nos vacunamos con AstraZeneca”.

López Obrador pide vacunarse

Tras revelar que Jesús Ernesto se contagió de Covid, López Obrador, también llamó a la población a vacunarse para evitar complicaciones por la pandemia y además ir terminando con el virus.

“Entonces esa es una prueba, no le va a gustar mucho a Beatriz que yo haya dicho esto, pero bueno… Que todo sea para ayudar a quitar miedos, temores, y que ayude pues también a quitar todos esos obstáculos porque se trata de vacunas que están demostrando su efectividad, todas afortunadamente”, señaló.

AMLO dijo que el próximo martes se presentará una análisis que ya están haciendo los técnicos y científicos mexicanos del Sector de Salud acerca de la efectividad de las vacunas. y en general todas ayudan.

López Obrador se aplicó el pasado 20 de abril la vacuna contra COVID-19 de los laboratorios AstraZeneca en Palacio Nacional, durante su conferencia de prensa.

De esta forma, el presidente López Obrador puso como ejemplo que una vez vacunados, se disminuye el riesgo de contagio, ya que él convivió con su hijo Jesús Ernesto quien se contagió de covid.