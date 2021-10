AMLO reta a diputados: ¿A favor del pueblo o de intereses creados?

Escucha la nota:



El presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó un reto a los legisladores de oposición sobre decidir si el voto de su iniciativa de reforma eléctrica “es a favor del pueblo o de los grupos de intereses creados”.

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario dijo que el próximo lunes el gabinete de Energía explicará a fondo su iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica.

“Los legisladores en general tienen que definirse, colocarse en su sitio, no hay para donde hacerse, ¿estás a favor de las empresas extranjeras que reciben subsidio y que nos pueden llevar a una crisis de apagones, de aumento en las tarifas?”, retó el Jefe del Ejecutivo federal.

“Sí se decide apoyar a la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública, vamos a tener la garantía de que no va a faltar la energía eléctrica, de que no van a haber apagones, pero además, que no va a aumentar el precio de la luz”, indicó.

Entonces, puntualizó, los legisladores van ahora a manifestar si están a favor del pueblo, del consumidor, del usuario o están a favor de las empresas, de los grupos de intereses creados.

López Obrador comentó que “no sólo es un asunto de partidos porque puede haber un legislador del PAN honesto, lo puede haber y puede decir ‘yo soy representante del pueblo, no representante del PAN’. Los legisladores no son representantes de los partidos, son representantes de los ciudadanos”.

López Obrador pidió esperar a que se defina qué sucederá con su iniciativa eléctrica en el Congreso; “que prevalezca siempre el interés general y ser respetuosos de todos, nada más que cada quien asuma su responsabilidad”, subrayó.

Adelantó que en su mensaje matutino del próximo lunes 11 de octubre, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, e integrantes del gabinete de Energía explicaran “de manera sencilla” la iniciativa de reforma eléctrica.