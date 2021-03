AMLO responde sobre reinicio de clases presenciales

“No podemos continuar con las clases a distancia, han ayudado mucho, pero no es lo mejor”, dijo el Primer Mandatario Nacional.

Escucha la nota:



Ante las peticiones de autoridades y población de Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que no se va a detener la vacunación en el país y estimó que, con la vacunación del personal educativo, “se tendrán clases presenciales antes de que termine el actual ciclo escolar, con las medidas preventivas de resguardo contra el Coronavirus”.

“Tenemos que volver a la normalidad, hay que garantizar el derecho a la vida, a la salud, pero es muy importante hacer valer el derecho a la educación. No podemos continuar con las clases a distancia, han ayudado mucho, pero no es lo mejor. Todos los estudiantes quiten encontrase de nuevo en la escuela, lo mismo los maestros. No vamos a esperar a que termine el ciclo escolar con clases a distancia, antes de eso, ya vamos a tener clases presenciales en Sinaloa y en todo el país”, afirmó el primer mandatario mexicano.

Información relacionada: No podemos esperar al semáforo verde, pide colectivo ‘Abre mi escuela’

Al inaugurar instalaciones de la Guardia Nacional, en Culiacán, el primer mandatario mexicano resaltó que Sinaloa tendrá 8 cuarteles en distintos municipios para atender la seguridad de los ciudadanos; remarcó que “se debe garantizar la seguridad pública para conseguir la paz, pero sin utilizar la violencia”.

“Buscamos mejorar las condiciones de vida y de trabajo del pueblo de México, que haya bienestar y también en la autoridad predique con el ejemplo, que no haya corrupción, que no haya impunidad y desde luego que se garantice con policías, con soldados, con marinos la seguridad de los ciudadanos”, remarcó el Jefe del Ejecutivo federal.

Por su parte, el gobernador Quirino Ordaz Coppel indicó que Sinaloa está creciendo, está avanzando y se está consolidando; “se ha tenido una recuperación rápida después de la pandemia y… esta nueva base de la Guardia Nacional, la primera de 8 en el estado se van a fortalecer la seguridad. Sinaloa tenía el estigma de ser un estado muy inseguro y hoy… estamos en el lugar 26 gracias a las mesas de coordinación de seguridad” apuntó.

Al reaparecer en un acto público tras recuperarse del Coronavirus, el general Luis Cresencio Sandoval González secretario de la Defensa Nacional resaltó que la Guardia Nacional tiene desplegados 4 mil 24 elementos desplegados en Sinaloa; “en un futuro no muy lejano, se consolidará y contará con un despliegue y cobertura territorial similar a la del Rjército, la Fuerza Aérea o la Armada, para que la ciudadanía realice sus actividades cotidianas en un ambiente de armonía y tranquilidad”, comentó.

Este sábado, el presidente López Obrador recorrerá la Planta Tratadora Urias I Y Urias II en Mazatlán, Sinaloa, y visitará el Centro Cultural “Muros de Agua-José Revueltas” en Islas Marías.