AMLO responde a Anaya: ¿pensabas que no iba a suceder nada?

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a dedicar varios minutos de su conferencia de prensa matutina para hablar sobre el caso de Ricardo Anaya y responder a los reclamos del excandidato presidencial.

Este martes 24 de agosto, AMLO sugirió a Ricardo Anaya que enfrente el proceso en su contra y presente pruebas de su inocencia.

Información relacionada: Citan a Ricardo Anaya a declarar ante un juez en el Reclusorio Norte

“Lo que tiene que hacer es enfrentar el proceso y si es inocente, presentar la pruebas y defenderse con la verdad”, señaló en titular del ejecutivo federal.

“Pero no echarme la culpa a mí y decir: ya me voy”, agregó.

El presidente de México negó que existiera una persecución política en contra de Ricardo Anaya y aseguró.

“No es mi fuerte la venganza”, reiteró, al tiempo que señaló que él no tiene nada que ver con la investigación en contra el panista.

“Está como para decirle ¿yo por qué?, yo no te mandé a que hicieras esas cosas, ¿no te diste cuenta, pensabas que no iba a suceder nada?”, añadió.

A pesar de reiterar que él no está detrás de la investigación contra Ricardo Anaya, López Obrador explicó que el citatorio que recibió el excandidato a la presidencia tiene que ver con la denuncia interpuesta por Emilio Lozoya.

“Ese señor (Lozoya) presentó una denuncia diciendo que él entregaba dinero a legisladores y a dirigentes de partidos para que se aprobara la Reforma Energética, ese es el fondo del asunto”, aseguró.

Aprovechó el momento para volver a arremeter en contra de la citada reforma energética y aseguró que dicha legislación provocó que aumentaran los precios de las gasolinas y la energía eléctrica.

Las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador se dan un día después de que Ricardo Anaya publicó un video en el que dio a conocer que recibió un citatorio para presentarse a declarar ante un juez en el Reclusorio Norte.

López Obrador negó quererme encarcelar, pero resulta que me acaba de llegar el citatorio para una audiencia en el reclusorio norte. Los delitos que me imputan “solo” suman 30 años de prisión. ¡Menos mal que su fuerte no es la venganza! Vamos para adelante, hasta donde tope. pic.twitter.com/VoIVueuQNE

— RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) August 23, 2021