AMLO resalta papel de México en política exterior en el último año

Escucha la nota:



Al reunirse con más de un centenar de integrantes del servicio diplomático mexicano, que participan en la Ciudad de México de la 31 reunión de embajadores y cónsules, el presidente Andrés Manuel López Obrador, destacó el papel de la política exterior en los primeros 13 meses de su gestión.

“Nos ha ayudado mucho apegarnos a las bases de política exterior que establece nuestra Constitución… Es magistral, es lo más acertado que puede haber: la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la cooperación para el desarrollo, la solución pacífica de las controversias, el respeto a los derechos humanos, en fin… esto nos ha ayudado a resolver conflictos y avanzar… en cuanto al derecho de asilo, (como) lo hicimos valer hace poco”, indicó, tras reconocer la labor en la materia de la embajadora María Teresa Mercado.

Información relacionada: Embajadores y cónsules se reunirán con AMLO

“Ya se empieza a hablar, como se hacía antes, de que México es el hermano mayor en América Latina y el Caribe. Y en el caso que tiene que ver con la vecindad con Estados Unidos, lo mismo. Hay una relación respetuosa”, indicó López Obrador al agradecer a la embajadora de México en Washington, Martha Elena Bárcena, su labor para tener una “muy buena relación” con el gobierno de Estados Unidos; asimismo reconoció el trabajo del subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, para alcanzar un acuerdo “bueno para Canadá, bueno para Estados Unidos y bueno para México”.

El Jefe del Ejecutivo mexicano resaltó la conducción de la política exterior encabezada por el secretario Marcelo Ebrard.

“Me ha ayudado mucho. Ya ven que no me gusta viajar mucho, no necesito hacerlo, tengo una muy buena representación, Marcelo me representa muy bien en todos los foros y lo va a seguir haciendo.

Al destacar los principales ejes de su ejercicio de gobierno: combate a la corrupción y al derroche para respaldar la inversión en bienestar , el presidente López Obrador enfatizó que ello ayudará a “enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia” ante lo que se aplicará “más inteligencia y menos fuerza”.

López Obrador remarcó que hay que “mantener siempre la frontera entre autoridad y delincuencia. Si no hay esa separación, no se puede garantizar la paz y la tranquilidad. No puede haber contubernio entre autoridades y delincuencia. Eso es lo peor, es lo más grave, eso es terrible, porque entonces los que gobiernan son los delincuentes. Tenemos por eso que cuidar la independencia, que no haya mezcla, que no haya asociación delictuosa entre autoridades y delincuencia”, enfatizó el Jefe del Ejecutivo mexicano.

Tras detallar que durante las primeras horas el cuerpo diplomático se concentró a analizar “lo que tiene que ver con contribuir para la seguridad y la paz en México” y “lo que esperamos ahora en los diálogos, en las negociaciones, no sólo con los Estados Unidos, sino con otros países del mundo”, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón dijo que se encomendó a embajadores y cónsules “hacer valer la voz de México, sus posiciones y la protección de las y los mexicanos en todo el mundo, desde Jordania o África, hasta Chicago, Los Ángeles o El Paso”.

Al subrayar que toda política exterior depende de la política interior, Ebrard Casaubón refrendó el optimismo del servicio diplomático mexicano.

“¿Por qué somos optimistas en este año si todo se ve tan difícil o cuando menos una buena parte?, las malas noticias que hemos escuchado de algunas partes del mundo, el aumento de conflictos, guerras comerciales, incertidumbre, en fin. ¿Por qué podemos y debemos ser optimistas?… es que México tiene una democracia consolidada y respetada en el mundo como pocas. Hoy tenemos en democracias, incluso que considerábamos ajenas o exentas de riesgos importantes de carácter institucional, tenemos ejemplos de que hay dificultades y que son muy contados los sistemas democráticos que tienen el respaldo, la estabilidad y la capacidad política que tiene la democracia mexicana”, indicó Ebrard Casaubón.

“Tenemos un gobierno con el respaldo de una amplia porción de nuestra sociedad muy vasta diría yo, y tenemos una democracia vigente funcionando, y por eso hay voz y por eso hay un peso específico de México en el mundo”, finalizó el titular de la Relaciones Exteriores.

En breve entrevista al término de la ceremonia, la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Barcena advirtió que nuestro país, no puede intervenir en un proceso de asilo político, “se trata de una disposición con jurisdicción estadunidense” por lo qué dependerá de los mexicanos solicitantes de asistencia humanitaria en Estados Unidos “si aceptan continuar su proceso en Guatemala, o vuelven al país”.

También en breve conversación con medios de comunicación, el embajador de México en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Ramón de la Fuente, aseguró que México tiene altas probabilidades de ser candidato a ocupar un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU; “México aplicará los conceptos constitucionales para ocupar dicho lugar”, subrayó.

Cabe destacar que el consejo está integrado por 15 naciones: 5 permanentes (China, Francia, Rusia, Reino Unido e Irlanda del Norte y Estados Unidos) 10 más que son emergentes y participan por periodos.