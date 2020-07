AMLO reconoce amenazas constantes contra funcionarios públicos

Escucha la nota:



Reconoce el presidente Andrés Manuel López Obrador que constantemente se reciben “amenazas” en contra de funcionarios públicos por lo que se toman las precauciones debidas.

López Obrador detalló que 10 días antes del ataque armado en contra de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México se supo que un grupo delictivo se trasladaría a la capital de la República para un atentado contra 10 “posibles blancos”.

“Hubo una instrucción primero de informarles y luego de cuidarlos y protegerlos; esto creo yo fue una ayuda y tiene que ver con la inteligencia que no con espionaje y por eso creo que no fue más grave la situación, aunque fue algo muy delicado”, detalló López Obrador al subrayar: “no puedo decir más que eso”.