AMLO propondrá reforma constitucional en materia eléctrica

El presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que presentará una reforma constitucional eléctrica con el fin de considerar como prioritario el interés público, la protección civil y la seguridad de los ciudadanos.

Al encabezar una mesa de evaluación de avances del plan de apoyo a personas afectadas por las inundaciones del 2020 en Tabasco, dijo que ante los amparos interpuestos por empresas del sector eléctrico considera necesaria una reforma constitucional.

“Por eso vamos a presentar una iniciativa de reforma constitucional. Yo tenía pensado inicialmente sólo reformar la ley para corregir esta situación, pero llegué a la conclusión, después de ese amparo, que necesitamos una reforma constitucional para que se considere como prioritario el interés público y la protección civil, la seguridad de los ciudadanos”, advirtió el Jefe del Ejecutivo.

López Obrador recapituló que luego de que su administración emitió un decreto que empezó a tener efectos el 1º de enero de este 2021, “hace como 20 días una empresa extranjera interpuso un amparo en contra del decreto”.

“Fíjense lo que significaba el manejo de la política económica en el periodo neoliberal, poner por delante el interés de las empresas, lo mercantil, aun tratándose no sólo del interés público, sino de la seguridad de la gente, de la protección civil, del que no se inunden los pueblos, la planicie de Tabasco, eso no les importaba”, reclamó.

AVANCES EN APOYOS A FAMILIAS POR INUNDACIONES

Al encabezar una mesa de evaluación de avances del plan de apoyo a personas afectadas por las inundaciones del 2020 en Tabasco, López Obrador afirmó que ya “se está llevando un mejor control” de las presas del río Grijalva; “para que no estén llenos los vasos se ha estado turbinando también, como nunca, al grado que se ha incrementado la generación de energía en las hidroeléctricas más del 200 por ciento.

Tan es así, dijo, porque estaban paradas porque no les daban oportunidad de subir la energía a la red, no había despacho, como le llaman, todo para beneficiar a las empresas privadas y tener subutilizadas las hidroeléctricas que producen energía barata y limpia, porque es agua y es un proceso mecánico, es que pase el agua, que mueva las turbinas, sale el agua limpia, a la salida del agua ya hay aves y pescado. Bueno, pues ahí así no nos permitían turbinar, porque se les daba preferencia a las empresas particulares.

Reunido con autoridades locales y federales el presidente de México convocó a una nueva mesa de trabajo para la tercera semana de septiembre próximo.

“Hay que ver lo que se tiene que programar para la nueva temporada de lluvia, pero yo no quiero todavía ni hablar de eso, quiero primero que terminemos con este plan que iniciamos; hay que trabajar en lo preventivo, pero debemos de apostar a que, con lo que estamos haciendo, no vamos a tener problemas”, confió López Obrador al apremiar a que se terminen los bordos, el desazolve, el control de las presas.

REFRENDA TABASCO TRABAJO COORDINADO

El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, refrendó el trabajo coordinado con el Gobierno federal desde la atención de la emergencia hasta la puesta en marcha de un plan de reconstrucción.

“Se ha dragado ya el tapón de la salida al mar en Frontera, ya entran barco de calado, inició también la draga de la Marina sus trabajos sobre el río González, una primera etapa, ya hay dos dragas trabajando y con la Conagua se inició el desazolve de los drenes de la sierra, básicamente Teapa, Jalapa, parte del municipio de Centro; además del avance en rehabilitación y construcción de caminos y entrega de apoyos a damnificados”, dijo.

Por su parte, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, reportó dijo que se entregó apoyo directo a familias de 194 mil 783 viviendas afectadas con una inversión de dos mil 382 millones de pesos.

Además, una vez pasada la veda electoral y se ha avanzado en el cumplimiento de la entrega de electrodomésticos, se han distribuido 91 mil 758 enseres, lo que representa un avance del 47 por ciento.