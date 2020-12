AMLO propondrá a una mujer a la vicepresidencia de Banxico

Escucha la nota:



Anuncia el Jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, que desaparece la Jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República bajo su gestión.

Ante la salida del agroindustrial Alfonso Romo del cargo, el primer mandatario mexicano indicó que ya “no vamos a tener esa oficina porque él me va a seguir ayudando sin ser funcionario y vamos a aprovechar para ahorrar; también, no cobraba la mayor parte de su equipo, trabajaban de manera voluntaria pero ya no hace falta esa oficina”, subrayó.

El presidente López Obrador adelantó que este viernes 4 de diciembre dará a conocer las propuestas para el Banco de México “que se tiene que presentar a un vicegobernador, hombre o mujer; ahí en el Banco de México nada más hay una mujer, todos son hombres, entonces, vamos a procurar que sea una mujer. mañana vamos a presentar aquí esa propuesta que voy a enviar al Senado y otro cambio también que vamos a llevar acabo: una consejera también va a ser mujer, para el Inegi que tengo que proponer y algo más”, señaló.

Tras leer el mensaje que subió en la víspera a sus redes notificando la salida de Romo de su equipo de trabajo, el primer mandatario federal enfatizó que el empresario “seguirá siendo mi principal enlace con el sector privado” que “lo ha hecho muy bien”, remarcó.

Recordó que Alfonso Romo tiene más de una década de apoyar su movimiento e invitó a los empresarios y “ciudadanos en general a participar” en los cambios que encabeza.

Al reiterar sus calificativos sobre Romo como “un hombre honesto, comprometido con causas justas, el presidente López Obrador resaltó que Alfonso Romo es bisnieto de Gustavo e Ignacio I. Madero, que “lleva en la sangre su vocación democrática”, con el antecedente de su lucha “por la democracia y los dos fueron sacrificados”.

López Obrador insistió que Alfonso Romo “es mi amigo; nunca olvidaré —y eso tiene que ver mucho con la historia que acabo de contar de sus familiares—que fue el primero de los empresarios en adherirse al movimiento de transformación, porque ahora es distinto. Imagínense, desde hace 10 años; está foto, (la del mensaje en redes, es de ese entonces), es en mi casa, que es la casa de él y la casa de ustedes. Nos conocimos antes porque me acuerdo que la primera entrevista que tuve con él fue un departamento ahí por el metro Zapata, ese era mi domicilio en Heriberto Frías y ahí comimos y le propuse que me ayudará hace 10 años o más y lo pensó y decidió participar. Lo veían con ‘malos ojos’ en su gremio pero nos apoyó mucho entonces y va a seguir ayudándonos como lo que somos, amigos. Ayer nos vimos comimos juntos, él tiene su criterio y se debe de respetar”, finalizó el presidente de la República.