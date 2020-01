AMLO promete pavimentar 570 cabeceras municipales de Santo Domingo Xagacía

Escucha la nota:



Tras revelar que sostuvo pláticas con pueblos cercanos que lo paraban en su traslado a Santo Domingo Xagacía, última parada de su gira de este fin de semana por Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que entre el 2022 y el 2023, todos los caminos a las 570 cabeceras municipales de la entidad ya estarán pavimentados; cuando asumió el poder más de la mitad de estar rutas eran vías de terracería.

Por la corrupción, no se hacían o se construían mal las obras públicas en zonas marginadas; subrayó López Obrador al enfatizar que bajo su gestión ya no habrá más contratistas para estas zonas sino la intervención directa de las comunidades; recordó que in esquema parecido ya se aplica para la mejora y rehabilitación de planteles escolares.

Tampoco habrá intermediación de dependencias gubernamentales o de organizaciones sociales, para edificar obra pública en áreas rurales, campesinas o indígenas.

El presidente López Obrador generó reacciones de júbilo en el mitin cuando anunció la entrada del programa Sembrando Vida en Santo Domingo Xagacía.

“No es crédito, es apoyo para que siembren” lo que se dé su parcela o las tierras comunales: maíz, otros granos, hortalizas o café; los empleos serán permanentes en la presidencia de López Obrador.

“Habrá trabajo en todas la comunidades”, prometió el presidente López Obrador antes de emprender el regreso a la Ciudad de México.