AMLO presentará plan de austeridad al INE

El gobierno federal presentará la próxima semana una propuesta de austeridad, sin carácter obligatorio, al Instituto Nacional Electoral (INE).

Será “el remedio y el trapito y hazle así”, para que pueda llevarse a cabo la consulta de revocación de mandato, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Información relacionada: Detecta INE al menos 354 mil inconsistencias en firmas para revocación de mandato

“Les voy a presentar formalmente un plan de austeridad, yo creo que en una semana lo tengo, es el remedio y el trapito, ‘hazle así’, estamos revisando…vamos a presentar formalmente al INE esta propuesta no con carácter obligatorio porque no tenemos nosotros facultad para eso, sino porque nos interesa que se lleve acabo la consulta, nosotros presentamos esa iniciativa de revocación de mandato y queremos que se instalen las casillas en todos los pueblos para que participe la gente y se logre que vote más del 40% que es lo que establece la Constitución”, enfatizó.

El presidente López Obrador informó que su gobierno ya revisa los gastos del INE, “queremos revisar de conformidad con la ley de austeridad republicana cómo están ejerciendo el presupuesto en el INE porque tenemos información que hay muchísimos gastos superfluos, hay extravagancias, empezando por los sueldos”.

“Van a salir ahí tecnócratas a decir es muy poco, no se obtiene nada… Es que no es un asunto cuantitativo, es un asunto cualitativo, en un país con tanta pobreza, con tanta desigualdad no pueden haber sueldos excesivos, es inmoral, puede ser legal incluso pero es inmoral que un consejero gane libre 150 mil, 160 mil pesos mensuales y ¿cuánto fue el aguinaldo del presidente de México? y ¿cuánto fue el aguinaldo del presidente del INE? mucho más”, remarcó el Jefe del Ejecutivo federal.