AMLO evade opinar sobre decisión de SCJN en objeción de conciencia

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la invalidez constitucional del artículo 10 de la Ley General de Salud, que regula la objeción de conciencia del personal médico y sanitario.

Lo anterior porque la disposición no es armónica con el derecho de las personas gestantes para acceder de manera segura y eficiente a la interrupción del embarazo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que como Jefe del Ejecutivo federal es “respetuoso, es un asunto que produce mucha polémica, mucha controversia, es un tema que confronta”.

López Obrador dijo que el procuraba no opinar y que respetaba las decisiones que toman las instancias federales y no opino subrayó.

López Obrador remarcó: “tengo que ser respetuoso de todos, de creyentes y no creyentes; ese es mi papel principal en estos temas y no puedo opinar”, dijo.

No me estoy ‘lavando las manos’, no soy Poncio Pilatos, sencillamente creo que a todos los mexicanos conviene que en un tema de esta naturaleza el presidente no tome partido, finalizó el mandatario mexicano desde el salón Tesorería de Palacio Nacional.