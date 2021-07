AMLO pide renovar FGJ en Guanajuato por ‘malos resultados’

Ricardo Sheffield, exprocurador del Consumidor y candidato perdedor en Leon, criticó que Guanajuato, registre más de 18 mil 400 homicidios y casi 3 mil desapariciones en los once años.

Esta mañana el Presidente de México planteó necesario renovar la Fiscalía General de Justicia del estado de Guanajuato, por los ‘malos resultados’.

“En el estado es evidente que no hay buenos resultados, es de los que tiene más violencia y desde hace ya bastante tiempo; no es posible que no haya ninguna mejora sobre todo en el caso de homicidio”.

Subrayó AMLO lo anterior a pregunta expresa sobre el Fiscal General de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, designado en el cargo por 19 años.

Guanajuato, mayor estado con homicidios

El Jefe del Ejecutivo federal apuntó que los cambios son necesarios “Imagínese que alguien se sienta intocable que puede durar en el cargo 19 años”.

“Y que no lo puedo mover legalmente. Todo eso hicieron en el período neoliberal, ajustaron el marco legal, para poder llevar a cabo estos absurdos, estás atrocidades”.

Cabe destacar que en junio pasado, Ricardo Sheffield, exprocurador del Consumidor y candidato perdedor en Leon, criticó que Guanajuato, registre más de 18 mil 400 homicidios y casi 3 mil desapariciones en los once años.

“Desde hace tres años la entidad ocupa el primer lugar con más homicidios dolosos y el tercero en casos de desaparecidos”.

AMLO recriminó la falta de resultados en contra de la violencia en Guanajuato. “No es posible, si fuese gerente de una empresa, con esos resultados ya lo hubieran corrido”.

También dijo que en Guanajuato ocurren el 15% de los homicidios del país y en las últimas 24 horas encabezó la lista de los asesinatos sucedidos en el país.

En Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo federal exhortó a la Fiscalía General de la República “que revise lo que corresponde a delitos del fuero federal.

Porque sin duda, “cuando las autoridades no actúan con rectitud… Cuando no hay una frontera entre delincuencia y autoridad no se avanza”.

El presidente de la República confió en que el gobernador de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez, actuará y tomará decisiones al respecto.

Asimismo, López Obrador demandó “no vincular a la delincuencia organizada a los procesos electorales, no querer controlar políticamente alianzas con la delincuencia”.

¿Cómo no si va a descomponer el país en cuanto a inseguridad y la violencia, si el ejemplo que daban las autoridades era precisamente el de la corrupción?

“Si se comportaban como delincuentes nada más que de cuello blanco. Entonces, es oportuno el que se haga una revisión de estos casos”.

Finalmente, el mandatario federal destacó que “ya está en poder legislativo la ley reglamentaria de revocación del fuero presidencial.

“Porque si no está en la Constitución, sí no hay ley reglamentaria, no aplica. Yo estoy pidiendo respetuosamente a los legisladores que ya aprueben la ley”.

Fue así como el mandatario concluyó el tema sobre Guanajuato, en el que destacó debe haber cambios en la seguridad, para el bien del estado.