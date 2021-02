AMLO pide estar alerta por crimen organizado en elecciones

Escucha la nota:



El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que se coordinará con autoridades locales para proteger a candidatos en el actual proceso electoral y evitar que se postulen aspirares a cargos de elección popular “no sean candidatos del crimen organizado ni de la delincuencia de cuello blanco”.

“Vamos a llevar a cabo, de acuerdo a consultas con los gobernadores, acciones para proteger a candidatos por esta situación, no es de qué yo quiero a éste y tú aunque seas el más popular no serás, es más renuncia, o si no atente a las consecuencias”, enfatizó el primer mandatario mexicano.

La mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Conferencia matutina. https://t.co/okIEsW6u5y — Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 25, 2021

Alertó que en tiempo de elecciones el crimen organizado busca financiar candidatos para controlar los municipios y obtener impunidad, por eso llamó esta semana a los primeros mandatarios de las 32 entidades federativas a denunciar si hay “financiamiento de la delincuencia organizada o de la delincuencia de cuello blanco y desde luego que no se permita el fraude electoral en ninguna de sus manifestaciones”, remarcó.