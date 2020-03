AMLO pide a servidores públicos, no olvidar servir al pueblo y defender la patria

Escucha la nota:



El presidente Andrès Manuel Lòpez Obrador pidió a los servidores públicos no olvidar que están obligados a ser honestos, servir al pueblo y defender a la patria.

Al encabezar la ceremonia por el 214 Aniversario del natalicio de Benito Juàrez, en Guelatao, Oaxaca, el mandatario pidió seguir el ejemplo de Juàrez y recordar sus enseñanzas para superar las adversidades.

“Me da mucho gusto venir a carga energía a Guelatao, a fortalecer mi espíritu y mis convicciones para seguir el ejemplo del presidente Juàrez, no olvidar nunca el por què de nuestra función como servidores públicos, como estamos obligados siempre a servir al pueblo y a defender a nuestra patria”, enfatizò.

CCXIV (214) Aniversario del Natalicio del Lic. Benito Juárez García, desde Guelatao de Juárez, Oaxaca | Gobierno de México https://t.co/AkLe7Ym9hs — Gobierno de México (@GobiernoMX) March 21, 2020

Ante un auditorio restringido por las medidas sanitarias derivado del Covid-19, señaló que uno de los problemas màs graves de Mèxico ha sido la corrupción, el mal comportamiento de las autoridades, “siempre he dicho que no hay mayor daño a Mèxico que la deshonestidad de las autoridades”, indicó.

Tras afirmar que las autoridades del municipio de Guelatao son honestas, anunció la entrega de un fondo con màs recursos para mejoras de aquella localidad y el cual será administrado por las autoridades locales.

“Vamos a entregar directo los fondos al gobierno de Guelatao para mejoras del municipio, lo hago porque ya iniciamos esta forma de gobierno aquí en Oaxaca”, informó.

A su vez, el gobernador del estado, Alejandro Murat, cerrò filas con Lòpez Obrador en medio de la contingencia por Covid-19, y urgió a la unidad en estos tiempos de enfermedad para Mèxico.

“En estos tiempos en donde enfrentamos la enfermedad, es fundamental entender que la mexicanidad también significa unidad sobre todo y sobre todos, por eso hoy aquí señor presidente le queremos decir que cerramos filas, que aquí no le apostamos a la división y que aquí no sacamos raja política de la contingencia y no lucramos con la màs sagrado de los mexicanos que es la salud”, indicó.