AMLO pide a partidos aportar de su presupuesto a vacuna contra Covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a que se reduzca el presupuesto destinado a los partidos políticos, luego de que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló conceder el registro para convertirse en partidos políticos a México Libre, de Margarita Zavala y Felipe Calderón, así como a Encuentro Solidario, antes Partido Encuentro Social.

“Tengo que ser muy prudente, porque es un mandato constitucional, es un derecho que tenemos todos los mexicanos, el derecho de asociarnos, de participar en la vida pública del país y es una decisión que le corresponde en este caso al INE, es el que decide y también el tribunal electoral. Es el proceso que se contempla en las leyes y hay que respetarlo”, enfatizó el Jefe del Ejecutivo mexicano.

Para el primer mandatario debe reducirse el presupuesto a los partidos. “Esa es una iniciativa de ley que está en el Congreso y no ha sido aprobada, porque es bastante dinero, son como 5 mil o 7 mil millones que en estos tiempos deberían de utilizarse o una parte considerable para atender la emergencia sanitaria y para las necesidades de la gente. Tienen que apretarse el cinturón los integrantes, dirigentes de los partidos políticos”, remarcó el primer mandatario federal.

Así, consideró López Obrador, “con eso se cumpliría, se mantiene el ordenamiento de que haya nuevos partidos que cumplan con los requisitos y se hace un ahorro en el presupuesto. Lo pueden hacer todavía en la Cámara de Diputados, de Senadores, puede llevarse a cabo esa modificación para que haya ahorros y debería salir de los mismo partidos de manera voluntaria”, insistió.

Seguiremos cumpliendo nuestro deber y nunca daremos la espalda a los que más necesitan. Conferencia matutina. https://t.co/iGRCMnESpL — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 4, 2020

Incluso, López Obrador sugirió que los partidos destinen la mitad para las campañas y el resto para salud y hasta podría etiquetarse: “destinarlo a la vacuna y se los reconocería mucho el pueblo de México. Es el momento de hacerlo. Vamos a ver qué respetuosamente los llamamos a que tomen esta decisión. A ver qué piensan a este planteamiento”, señaló. “Vamos a requerir, una vez que esté aprobada la vacuna que será universal y gratuita, considerando que una dosis puede costar en promedio cuatro dólares, se está viendo si va a ser una dosis o dos por persona, si hablamos de nuestra población 127 millones, son como 25 mil 30 mil millones de pesos para vacunar a toda la población. Una aportación así ayudaría mucho”, remarcó.

El presidente de la República enfatizó que el presupuesto del 2021 “será austero, no se aumentarán impuestos, no van a haber gasolinazos”, por lo que llamó a “hacer esfuerzos, sacrificios, hacer a un lado extravagancias, no hacer gastos superfluos, innecesarios. Ni siquiera en época de bonanza se justificaba, mucho menos ahora que enfrentamos dos crisis. Aplica aprender a vivir en la justa medianía, nada de extravagancias”.

En este marco, el primer mandatario mexicano recordó que lo que se obtenga del sorteo de la Lotería Nacional del próximo 15 de septiembre relativo al avión presidencial será para equipos médicos, para reforzar al sector salud y mejorar los servicios médicos para la población.