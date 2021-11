AMLO pide a opositores participar en consulta de revocación de mandato

Tras manifestar que sí puede hablar de la revocación de mandato —pese a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)—, “nada más sin pedir que voten por mí, eso sí estaría mal y no es esa mi intención”, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su llamado a que la gente participe en la consulta.

“Y llamo a todos, a los que están en contra de nosotros a que voten en contra, porque de esa manera estamos ejerciendo un derecho de manera pacífica”, apuntó el titular del gobierno federal.

Desde Palacio Nacional, el presidente de la República comentó que “ahora el bloque conservador, en vez de llamar a votar, a que participe la gente, están a punto —todavía no se descaran, pero no tardan— van a salir a decir que es una farsa, que cuesta mucho dinero cuando ya está en el constitución”.

“Ojalá y todos participemos”, reiteró López Obrador al insistir en que para que la consulta de revocación de su mandato “sea vinculante, tiene que votar el 40% de los ciudadanos empadronados… alrededor de 38 millones de ciudadanos. Decirles a los adversarios que si no se llega al 40% y yo pierdo, sí la gente dice mayoritariamente, o porcentualmente son más los que quieren que yo me vaya, ¡me voy! Porque ¿cómo voy a gobernar sin el apoyo de la gente?¿qué hago sin el apoyo del pueblo? ¿cómo enfrentó a la mafia del poder sin el pueblo? ¿Para qué voy a estar aquí, si no tengo el apoyo del pueblo? ¡solo de florero!, ¡solo de adorno! ¿solo para que me digan presidente? ¡no! aquí estamos para transformar… y si no es con el pueblo, no se puede”, añadió el mandatario mexicano.

El Jefe del Ejecutivo federal agregó que “no hay otro sistema más eficaz que el sistema democrático. Está probado, que es lo mejor para enfrentar controversias para decidir sobre conflictos lo mejor es acudir al pueblo”.

López Obrador consideró que “es totalmente antidemocrático decir ‘no voy a participar’. A nosotros nos tocó enfrentar el ‘no voto’ durante mucho tiempo, de los que se sentían radicales y llamaban a no votar, con esto le hicieron siempre el juego a la derecha. Habían lugares en Chiapas en dónde tenía influencias el Zapatismo, llamaban a no votar y arrasaba el PRI… Hasta en la última elección del 2018 no votaron y supuestamente eran posturas muy radicales, muy revolucionarios, cuando lo que se estaba haciendo era mantener el régimen de corrupción”, finalizó el presidente de México.