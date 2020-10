AMLO pide a magistrados hacer valer la democracia

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidirá este jueves el futuro de la solicitud de consulta popular para el juicio a ex mandatarios, por lo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, llamó a los magistrados a que hagan valer la democracia.

En la conferencia matutina del Salón Tesorería en el Palacio Nacional, convocó a que el Poder Judicial permita que la Ley no sea letra muerta.

“Es un día importantísimo el día de hoy porque va a resolver la Suprema Corte la realización o no de la consulta, para iniciar procesos de conformidad con la Ley contra los ex presidentes de México”, dijo.

“Yo espero que se resuelva bien, esto significa que se respete el espíritu del artículo 39 de la Constitución de que el Poder emana del pueblo y se instituye para su beneficio, y que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno, es la esencia de la democracia, entonces que no se le niegue al pueblo su derecho de participación”, añadió.

El Jefe del Ejecutivo enfatizó que con esta decisión histórica se puede hacer valer a plenitud la democracia en el país. Aseveró que con la pregunta que sugirió en la solicitud de juicio a ex presidentes, no se afectan los derechos humanos de nadie, porque se cuestionaría a los mexicanos si está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes aplicables investiguen, y en su caso los sancionen.

Ahora el bienestar del pueblo es primero; nada nos hará regresar al pasado. Conferencia matutina. https://t.co/YAymsC9ybg — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 1, 2020

“No quiero que se mal interprete, porque yo soy respetuoso del Poder Judicial, pero si no podemos consultar a la gente entonces ¿nos vamos a conformar de elegir a las autoridades cada tres, cada seis años y el resto del tiempo cuando no haya elecciones ¿vamos a estar callados, solo mirando, sin poder ejercer nuestros derechos políticos?”, cuestionó.

Apuntó que se debe esperar a ver qué resulta de la decisión del Máximo Tribunal en relación a los juicios.

Destacó que en 15 días poco más de dos millones de firmas de ciudadanos fueron reunidas en el país, para este proceso. “No hay que tenerle miedo al pueblo, hay que hacer valer la democracia”, concluyó.