AMLO pide a colaboradores seguir transformando a México

Escucha la nota:



Debemos de seguir transformando a México, nada de zigzaguear, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a sus colaboradores a quienes les pidió no actuar con indefinición.

“En la actualidad tenemos que seguir transformando a México, y tenemos que seguir apoyando al pueblo. Una lección importante, una enseñanza mayor de nuestra historia es que no debe uno de zigzaguear, no hay actuar en la indefinición, en la política, en la política se tiene que representar algo y alguien, nosotros estamos representando una causa a favor de la justicia, y estamos representando al pueblo, y debemos de anclarnos en eso, nada de corrimientos al centro, no, primero los pobres“, expuso.

*Información relacionada: Caja de Pandora: Las corcholatas de AMLO

“Primero los pobres”

Desde Ayutla de los Libres, el mandatario señaló que lo anterior “tiene que ir acompañado de hacer lo mismo con el presupuesto público, que es dinero del pueblo, regresarle más a los pobres, no puede haber trato igual entre desiguales, por eso los Programas de Bienestar son una prioridad para todo México”.

“Y más para los estados con mayor pobreza como es el caso de Guerrero, qué bien que este estado como Chiapas, como Oaxaca son los que más apoyo están recibiendo”, aseveró.

“No habrá reelección”

Reiteró que en su gobierno no habrá reelección “por principio, por convicción, no debemos alentar esa posibilidad, pero como no vamos a buscar la reelección, y queremos sentar las bases de la transformación, de avanzar, inclusive consumar la transformación, no hay más que aplicarnos a fondo”.

“ ¿Cuál es la excusa, el pretexto de algunos? ‘No nos alcanza el tiempo, necesitamos más tiempo, vamos a reformar la Constitución para que se pueda dar ese tiempo’ y además la gente sÍ está satisfecha apoya, pero no, de ninguna manera, de ninguna forma, nada que hace falta más tiempo”, manifestó AMLO.