AMLO pide a CJF analizar amparos interpuestos durante su gobierno

Escucha la nota:



El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitará al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que analice los amparos que se han interpuesto durante dos años lo que ha impedido que su gobierno designe a los que deben estar al frente de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).

Información relacionada: Juez Gómez Fierro concede nuevas suspensiones contra reforma eléctrica

“Yo llevo como dos años queriendo nombrar al procurador de la Defensa de los Contribuyentes, y el procedimiento consiste en que tengo que enviar una terna al Senado para que el Senado elija de la terna al procurador de la Defensa de los Contribuyentes. ¡Pues no lo he podido nombrar en dos años!, porque han sido dos o tres veces que envío la terna y se amparan los que están, de hecho de facto encargados de la Procuraduría de la Defensa de los Contribuyentes, los que manejaban antes la Procuraduría que ya se encariñaron y no quieren dejar el cargo, por algo será”, recriminó el Jefe del Ejecutivo mexicano.

Nuestro propósito es garantizar la distribución de vacunas de forma equitativa, universal y evitar acaparamiento. Conferencia matutina. https://t.co/c9PxEPp3DI — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 16, 2021

“Ya también, no lo hice por escrito, sino que le pedí al consejero jurídico (Julio Scherer) que tratará el tema con el Consejo de la Judicatura. ¿De qué se trata?, ¿por qué quieren permanecer ahí? Somos respetuosos del amparo pero no podemos nombrar, o no puede nombrar el Senado nombrar. Todas estas cosas las vamos a ventilar”, finalizó el presidente López Obrador.