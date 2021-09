AMLO ofrece casas a personas afectadas en Cerro del Chiquihuite

El presidente pidió salir a las personas que se aferran a no irse de sus casas, ya que puede ser muy riesgoso quedarse ahí.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció “a quienes, por necesidad, están ocupando las orillas del Cerro del Chiquihuite, que tiene mucho riesgo”, que esta mañana ha instruido “que se haga un estudio a fondo para hacer una valoración de riesgos, hay casas que ya no pueden estar ahí, es muy peligroso. ¿Qué les ofrecemos? sus casas en otras partes, donde no corran riesgos, donde puedan vivir con tranquilidad”, aseguró.

Luego de que tras lluvias torrenciales y el sismo del pasado 7 de septiembre, tres casas fueron sepultadas con el desgajamiento de rocas del cerro del Chiquihuite y obligó a un desalojo de emergencia de unos 80 hogares en la colonia Lázaro Cárdenas Segunda Sección, en Tlalnepantla.

Este martes, el Jefe del Ejecutivo indicó que ordenó que serán reubicados “en donde consiga el terreno —que vamos a conseguirlo— y las casas que sean necesarias, para que no corran riesgos, porque lo más importante de todo es la vida.

Vamos a ponernos de acuerdo para que tengan casas como ellos lo merecen y lo requieren y no van a salir perjudicados, al contrario, para que también tengan el estímulo y que puedan tomar la decisión, porque a veces, tienen que estar ahí corriendo los riesgos porque no tienen de otra forma, no tiene a dónde ir; todo lo que se requiera se está terminando el estudio y ha sido la instrucción para tener los terrenos y las casas”, subrayó el mandatario mexicano.

El Jefe del Ejecutivo federal informó que en el Istmo, en el tramo de Tehuantepec a Salina Cruz “hay una invasión al derecho de vía (del tren), de familias pobres que se establecieron en lo que es el derecho de vía. No estamos desalojándolos, ya dimos instrucciones y en un terreno de la Secretaría de Marina se les van a construir sus casas, bien hechas, no cuartitos, no ‘cajitas de zapatos’, ¡no! ¡bien hechas! para que tengan sus casas”.

A propósito del derecho de vía férreas, el presidente López Obrador se refirió al bloqueo del paso del tren en Michoacán.

“Aprovecho también a dar un llamamiento a los que desde hace mucho tiempo están tomando las vías en Michoacán. Son muy poquitos es una provocación, ¿por qué no vienen aquí? Porque están perjudicando a muchas personas”.

Tienen detenidos trenes, es el transporte de combustóleo que se utiliza para la generación de la energía eléctrica. ¿A quién perjudican? ¡al pueblo!, solo por intereses políticos, es gente que quiere hacernos quedar mal, porque lo que quisieran es que diéramos la orden de desalojarlos para que tenga la bandera de que somos represores, acusó López Obrador.

“Los llamo a que desalojen las vías y que sus demandas justas van a ser atendidas, porque el gobierno que representó está para eso, para hacer justicia”.

Sí se trata de un chantaje ¡no! Pero sí se trata de que no les han pagado su sueldo y lo demuestran ¡ya! Casi les digo, ¡que vengan a cobrar!, pero que nos ayuden de esa manera.

El gobierno está abierto al diálogo… hay gobiernos que dan y hay gobiernos que quitan; este es un gobierno que da”, finalizó López Obrador.