AMLO no quiere juzgar al régimen priista al que perteneció: Comité 68

El activista David Roura, integrante del Comité 68 acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de no querer enjuiciar a los expresidentes priistas porque fue al régimen y partido al que perteneció, esto en el marco de la consulta ciudadana para determinar si se enjuicia a los ex mandatarios del país.

En conferencia de prensa, el activista señaló que mientras no haya justicia no se podrá consolidar la verdadera democracia y subrayó que contrario a lo que ha argumentado el mandatario federal, los juicios no pueden considerarse una venganza porque no se trata de una cuestión personal, sino de ataques contra los ciudadanos.

Acompañado por Ana Ignacia “La Nacha” Rodríguez, Romeo Cartagena, Víctor Guerra y otros integrantes de esta organización, señalaron que en el caso de Luis Echeverría Alvarez, expresidente acusado de ser el responsable de la Matanza de Tlatelolco, ni siquiera ha sido mencionado por López Obrador, a pesar de que, desde 1973 se han manifestado miles de personas en las calles para que sea llevado ante la justicia.

El pasado 1 de septiembre el Comité 68 entregó una carta en Palacio Nacional para que se someta a juicio a los ex presidentes por diversos hechos perpetrados en contra de la sociedad, sin la necesidad de someterlo a consulta ciudadana, pero no han recibido respuesta.

Finalmente Víctor Guerra, integrante de esta organización y de los abogados juristas, adelantó que es probable que Lopez Obrador quiera “lavarse las manos” dejando la decisión de la justicia a la ciudadanía cuando es su responsabilidad.