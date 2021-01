AMLO no podrá emitir declaraciones sobre elecciones, ordena INE

Escucha la nota:



El Consejo General del Instituto Nacional Electoral ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador se abstenga de continuar realizando manifestaciones de naturaleza electoral “señaladas de forma enunciativa más no limitativa”, porque implica la posible violación a los principios de imparcialidad y neutralidad contenidos en el artículo 134 constitucional.

Con ello, el presidente no deberá opinar sobre los recursos públicos y la vida interna de los partidos políticos, ni de las candidaturas, coaliciones y abanderados independientes, porque el INE considera que “desde una perspectiva preliminar” los dichos del mandatario federal son “potencialmente reiterados y sistemáticos y pueden poner en peligro las elecciones federal y locales que están en curso” y las conductas denunciadas “aparentemente se realizan como parte de una posible estrategia de comunicación”.

En la sesión, Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, indicó que estos parámetros buscan evitar que se ponga en riesgo la equidad de la contienda electoral como ocurrió en 2006 con Vicente Fox.

“Aquí nadie está diciendo, como algunos sostienen, si el presidente de los Estados Unidos Mexicanos puede o no realizar sus conferencias de prensa, o si puede o no expresarse o informar a la ciudadanía, sino si puede o no intervenir con sus comentarios o dichos a favor o en contra de algunos de los contendientes en la elección con el propósito de incidir en el voto ciudadano, son dos cosas radicalmente distintas y esto últimos lo prohíbe la Constitución, no lo prohíbe el INE, al establecer que todos los funcionarios públicos debemos ajustarnos al principio de imparcialidad”.

Por su parte, el consejero Ciro Murayama aseguró que los gobernantes de los tres órdenes de gobierno están obligados a conducirse con neutralidad.

“Quizá en otros países sea usual que mandatarios nacionales o locales fustiguen a oposiciones y halaguen a su partido, pero en nuestro caso no es mientras la Constitución vigente diga lo que dice… El proyecto a nuestra consideración propone que el presidente, y en extensión el conjunto de servidores públicos que tienen el deber de neutralidad, eviten formular posicionamientos, expresiones o valoraciones que puedan ser favorables o adversas respecto a cualquier actor político-electoral tanto en el ámbito federal como local”

La consejera Claudia Zavala aseguró que estas medidas de tutela inhibitoria impuestas al presidente se realizan en acatamiento a una sentencia del Tribunal Electoral, por lo que pidió “no llevar está polémica a una situación límite”.

“Creo que esta polémica ha llegado a una situación límite, sino hacemos uso a la prudencia, el equilibrio y razón por encima de las pasiones, podemos llegar a un escenario riesgoso para el país y la sociedad… El tema que hoy nos ocupa no es uno que deba llamarnos al encono… Fijar los parámetros como ha sido establecido por la Sala Superior tiene que ver con referentes contextuales y prevención posibles actos ilícitos”.

Mientras que el consejero Uuc-Kib pedía que este documento no se enfocará al presidente de la República sino a todos los poderes ejecutivos de nivel federal y estatal.

“Este choque con el presidente de la República me parece que no se trata de meterse a un curso y ganarlo, sino asumir una actitud más general, establecer reglas para todo el mundo basándose en los fallos jurisdiccionales, en leyes y experiencia de ese instituto, y en la posición del propio gobierno federal”.

Antes de iniciar esta discusión, la representación de Morena presentó una denuncia contra los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama ante la Contraloría del INE, al considerar que con sus declaraciones dañaron el debido proceso en esta queja que el PRD presento y derivó en emitir lineamientos al presidente, por lo que pidieron que no participarán en la discusión, pero su propuesta no fue respaldada por el resto de los integrantes del Instituto.