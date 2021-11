AMLO no descarta tercera dosis de vacuna contra Covid en México

Al reportar una baja en los contagios del Coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador remarcó desde Guadalupe, Zacatecas, que “ya comenzó la vacunación de 15 a 17 (años), estamos vacunando a rezagados y no se descarta una tercera dosis, empezando por adultos mayores, de protección”.

“Ahora está a la baja la pandemia, los contagios, pero no debemos confiarnos y lo mejor es que el que no se ha vacunado acepte vacunarse, protegerse y no es obligatorio, no es por la fuerza, es voluntario, pero tenemos que seguir vacunando”, insistió el titular del gobierno federal.

Información relacionada: Rebasa México las 293 mil muertes por covid-19 y 3 millones 872 mil 263 casos: SSa

En el declive de la tercera ola de contagios de Coronavirus, “no nos faltaron las camas, no nos faltan los ventiladores, no se dejó de atender a la gente, nadie se quedó sin una cama, con un ventilador, sin un médico, un especialista, todo eso ayudó mucho”, subrayó el mandatario mexicano.

No van a faltar medicamentos en pueblos apartados; “me dejó de llamar Andrés Manuel”, reta el mandatario.

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que hay avances en el abasto de medicamentos; las medicinas han sido adquiridas, dijo, al destacar fallas en la distribución.

“Nos ha costado bastante, pero ahí vamos. Y ¡todos!, así como enfrentamos la pandemia y se distribuyeron las vacunas, así”, estimó, será el plan de entrega de medicamentos que se seguirá afinando en la reunión semanal del próximo lunes del gabinete de Salud.

“Terminar de resolver el abasto —ese ya se logró, ya se compró la medicina—, pero ahora es la distribución, porque resulta que se compró la medicina y se hizo un contrato con algunas empresas distribuidoras y no sé si por ineficiencia o por mala fe, no distribuyen los medicamentos, esto es como una carrera de obstáculos porque es mucha hambre al dinero” comentó López Obrador.

“Ahora vamos, entre todos, así como se distribuían las vacunas, vamos a distribuir los medicamentos hasta los pueblos más apartados ¡no van a faltar! Me dejó de llamar Andrés Manuel todos le vamos a entrar, le vamos a ganar a los refrescos, a las papitas, ¡Como no!, si ellos pueden llevar sus productos hasta lo más lejos ¿por qué no vamos a poder nosotros? Si son medicinas”.

El presidente López Obrador insistió en que enfrentó “una mafia que todavía está presionando… eran 10 comercializadoras que le vendían al gobierno 100 mil millones de pesos en medicamentos… siguen en campañas en contra nuestra; me da mucha tristeza, porque están apoyando a mamás, papás que tienen niñas, niños con cáncer, están manteniendo esas organizaciones para que nosotros demos marcha atrás y volvamos al mismo sistema de compra de medicamentos a estos corruptos. ¡Pues no! ya estamos comprando todos los medicamentos y no van a faltar medicamentos para niñas, niños con cáncer, estamos trabajando en ese propósito”.

IMSS manejará sistema de Salud zacatecano

Desde las instalaciones del 52 Batallón de Infantería en Guadalupe, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que ahora “el sistema de Salud en Zacatecas va a ser manejado por el IMSS bajo el modelo del IMSS bienestar. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene sus clínicas y sus hospitales para derechohabientes, pero también tiene unidades médicas y tiene hospitales para población abierta, los que no tienen seguridad social; ahora ese modelo se va a los hospitales, todos van a pasar a ese sistema. Se van a contratar médicos, enfermeras y personal para el Sistema Integral de Salud en Zacatecas.