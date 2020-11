AMLO no descarta enviar iniciativa de reforma contra amparos de salarios

Con el fin de echar abajo los amparos interpuestos por algunos altos funcionarios para que no les reduzcan el salario, el presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó volver a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución para que no puedan ganar más que él.

El Presidente señaló que en el Poder Judicial se les concedieron amparos y tienen un mayor sueldo, por lo que se pronunció a favor de que se respete la Constitución y que haya excepciones, pero muy bien definidas, y que no se preste a interpretaciones para que se concedan estos amparos.

“No descarto el que vuelva a enviar una iniciativa de reforma a la constitución porque muchos servidores públicos del Poder Judicial se ampararon se les concedió el amparo y están ganando más, quiero que quede claro que se respete la constitución y que nadie pueda ganar más que el presidente de la República, que haya excepciones pero muy bien definidas y que no se preste a interpretaciones”, enfatizó.

El primer mandatario comentó que también algunos diplomáticos ganan un mayor salario, y aunque dio que de momento no habrá ajustes, más adelante se promoverán modificaciones para que se respete la austeridad republicana.