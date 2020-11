AMLO niega trato de liberación de Cienfuegos a cambio de capo

Escucha la nota:



“Este en este caso, no teníamos nosotros información”, enfatizó el presidente Andrés Manuel López Obrador, al ser cuestionado sobre si en los dos años que lleva de gobierno hubo algún hallazgo de una posible asociación delictuosa entre el General Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa y el crimen organizado.

—“¿Ni siquiera indicios?, se le insiste.

—No. Y Este es otro principio no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Cuando me informan oficialmente, me llamó a dudar de cómo estaba elaborada la investigación. ¿Cómo? si yo estoy aquí todos los días de 6 a 7, recorro todo el país, estoy pendiente. Por eso pedí que se revisará el marco en que se da la cooperación con las agencias de Estados Unidos y pedí que enviarán investigación, elementos de pruebas y tengo que agradecer al gobierno de Estados Unidos, porque nos atendieron”, agregó López Obrador.

“No es como dicen algunos qué ‘amenazamos’, no, ha habido una muy buena relación de cooperación, de confianza.

El presidente López Obrador, manifestó que esto surgió de manera extraña aunque no hay nada casual, “se presenta esta acusación, desde luego nosotros actuamos con prudencia porque se dio en vísperas de las elecciones, aquí dijimos ‘vamos a esperar que pasen las elecciones’, pero al mismo tiempo por los canales por las vías diplomáticas se hicieron los trámites que corresponden cuando se tiene un gobierno independiente, libre soberano”.

El Jefe del Ejecutivo mexicano resaltó que el gobierno de Estados Unidos envió su información del caso Cienfuegos.

“Se envía la información a la Fiscalía (General de la República) y se tiene que reponer el procedimiento, eso es todo”, remarcó López Obrador al abundar que “el presidente en México no es un florero, no estamos aquí de adorno y no hay ningún acuerdo al ‘oscurito’, no es que se haya amenazado, ni mucho menos lo que están diciendo una agencia de estas famosas… Reuters, pues se equivocaron.

Insinuaron, dijo, que nos mandaron al general Cienfuegos para que nosotros mandáramos a un jefe de una banda del crimen organizado. ¿Quién sabe en qué estaban pensando o quién les filtró esa información?, porque esa era una práctica muy arraigada y perversa de que se filtraba información para generar desconcierto y quitarle fortaleza a las instituciones mexicanas, para poner en entredicho al gobierno de México y al país”, recriminó.

“Sencillamente”, insistió el primer mandatario federal, “lo que pedimos (ante el arresto del general Cienfuegos) es que se respetara a México, que se respetaran los acuerdos que existen para la cooperación en esta materia, que no se respetaron”, dijo.

“¿Por qué lo hicieron? eso es otro asunto, ¿quién lo hizo?, sí existen pruebas o no eso le va a corresponder a la FGR resolverlo”, apuntó el Jefe del Ejecutivo mexicano al señalar que “no estemos pensando de que las autoridades ‘buenas’ están en el extranjero y aquí todas las autoridades están implicadas, son ‘malos’ o no procuran la justicia.

Indicó que eso ya también es historia, eso era antes, “acuérdense que estamos en un proceso de transformación más que a muchos todavía no se les avisa, de que esto ya cambió”.

Señaló que el fiscal Alejandro Gertz Manero es una persona recta, que tiene a su cargo atender este caso y otros y hay que esperar el resultado y no se van a fabricar delitos como tampoco va a haber impunidad para nadie, así de claro”, concluyó.