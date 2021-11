AMLO niega intervención en caso de Emilio 'L'

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó haber instruido a la Fiscalía General de la República (FGR) que solicitara prisión preventiva justificada a Emilio ‘L’, ex director general de Pemex.

“Yo veo bien lo que está haciendo la Fiscalía y en este caso también el Poder Judicial, porque el Ministerio Público y el juez… son los que determinaron que se quedara ahí (en el Reclusorio Norte) el señor Lozoya”, apuntó.

Información relacionada: Juez impone prisión preventiva a Emilio ‘L’

En su conferencia matutina, López Obrador dijo que no da instrucciones a la FGR, ya que se trata de un organismo autónomo.

“Yo no doy instrucciones, la FGR es autónoma, ¿yo? ¡recomendándole algo al fiscal!. Primero nunca lo haría, nunca lo he hecho…¡Imagínense la vergüenza para un presidente que un fiscal que es autónomo autónomo, le diga que no!, lo puede hacer Alejandro Gertz, yo no me expongo esas cosas”, aseguró.

Descartó que establezca relaciones de complicidad, “no me gustan las componendas. Si no tuviera autoridad moral, me poncha harían, no podría yo batear”, subrayó el titular del gobierno federal.

Asimismo, destacó que se debe tener confianza a la FGR , ya que el fiscal Alejandro Gertz Manero es un hombre recto, íntegro.

“Le tengo confianza y no va a simular, no va a permitir la impunidad, no va actuar por consigna; sabe que es un momento histórico el que estamos viviendo… (Gertz Manero) es una gente ya mayor y yo estoy seguro que va a querer terminar el último tramo de su vida —que espero sea largo— con dignidad”, comentó el mandatario mexicano.

El presidente López Obrador dijo que “se debe de castigar a todos los responsables de recibir sobornos; en el caso de Odebrecht, en todos los países se castigo a funcionarios corruptos, menos en México”.