AMLO niega amenazas a la autonomía del INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que no hay amenazas a la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación en contra de los consejeros que votaron por el aplazamiento de la consulta de revocación de mandato ante el recorte a su presupuesto del 2022.

“No creo, además, ya aceptó el legislador que presentó esta denuncia penal, retirarla… Entonces, ¡que buena actitud! del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, que, presenta una denuncia —porque él considera que es un delito el que cometieron— y lo reflexiona a partir de que hay una inconformidad o lo consideran excesivo y dice ‘me retracto’ o ‘ya no continuo con la denuncia’ o no sé qué procedimiento utilizó, que no va a ratificarla”, dijo López Obrador.

Información relacionada: Demanda PRD transparentar recursos de organización que reunió firmas para revocación de mandato

Remarcó que esa es una buena decisión porque “no hay que perseguir a nadie, cero represión, cero censura y no darle motivos a estos conservadores que andan buscando por todos lados cómo convertirse en paladines de la libertad cuando no lo son son, son muy reaccionarios”.

“No hay medias tintas, son momentos de definiciones. Pero ‘es que me cae muy mal, no lo puedo ni ver al presidente’, pues sí, te puede caer mal, no lo puedes ni ver, pero busca la forma de protestar en contra de él”, aseguró.

“Ahora viene la revocación del mandato, ¡tacha con fuerza!, de ¡que se vaya! y ahí te desquitaste ya un poco ¿no?”, indicó el titular del Gobierno federal.

El presidente López Obrador agregó: “estaba yo leyendo al licenciado (Santiago) Creel, son las barras de abogados y todo ese grupo, toda esa esfera de conservadores, porque cuando a mí me juzgaron, ninguno de esos dijo nada y Creel era secretario de Gobernación.

“Y se metieron, si de lo del INE, dice (Creel) ‘el presidente de la Cámara de Diputados cometió un grave error al presentar ante la Fiscalía General de la República, una denuncia contra consejeros del INE, la cual no acompañamos’. Pues sí, pero ellos hicieron lo mismo en contra mía y no se retractaron, le siguieron”, acusó.

“Ni modo que Creel, que era secretario de Gobernación, no se enteró cuándo Vicente Fox mandó a llamar al presidente de la Corte, a Mariano Azuela para darle instrucciones de que me desaforaran”, cuestionó el presidente.

“Celebro que ya esté pensando de otra forma”, concluyó el primer mandatario este miércoles en Palacio Nacional.