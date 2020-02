AMLO lanza “tercera llamada” para venta del avión presidencial

Escucha la nota:



Al reconocer que no se ha logrado vender el avión presidencial “por ser tan extravagante”, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó la “tercera llamada” en lo que resta de esta semana, a quienes quieran pagar de 130 a 150 millones de dólares por el TP-01.

“Ya estamos resolviendo cómo lo vamos a rifar si en estos días no se anima nadie. Voy a utilizar estos tres días para decir ‘tercera llamada’, ‘tercera llamada’, porque si no, va la rifa. Ya estamos resolviendo eso”.

Al atajar a sus críticos, López Obrador acusó que quienes “se molestan de que se venda el avión presidencial” es porque han tenido “una sacudida”, es una “zarandeada” frente al antiguo régimen de privilegios.

Enfilado en la altamente probable rifa del avión presidencial, López Obrador argumentó que “no quiere cargar” con la manera en como vaya a reaccionar quien se saque el avión; “no tengo propósitos paternalistas, pero no me gustaría que alguien que de repente reciba tanto dinero destruya su vida, destruya la vida de su familia y este tengamos que cargar con eso porque el dinero es la mamá y el papa del diablo, es como el poder, son primos hermanos, el dinero y el poder… ¿quieres conocer a una persona? Dale dinero, dale poder… estamos buscando la manera de que no suceda esto y por eso se están analizando varias posibilidades”, señaló el primer mandatario mexicano.

“Una, la creación de un fideicomiso para que, él que se saque la lotería, el avión, pueda tener el dinero en un determinado tiempo, que esté en el fideicomiso, que se le estén entregando intereses; si estamos hablando de 2000 millones, es suficiente, bastante, y que en 10, 15, 20 años ya disponga”, detalló.

“Lo mismo; en el caso de que lo quiera vender, que se decida un monto a partir del avalúo, para que no haya un remate. Que se pueda dar una rebaja pero no muy grande”, visualizó el presidente de México.

Al plantear otro escenario, López Obrador consideró que “no sea un solo premio o no sea una sola persona la que saque tanto dinero si no que sean 100”.

“Si son 2000 millones que sean 20 millones cada uno si son 100 ya se distribuyen o 1000 de dos millones… Voy a tener una reunión con empresarios la semana próxima, los voy a invitar a que se les va a hacer el planteamiento definitivo en el caso de que sea la rifa, para que nos ayuden a colocar 4 millones de cachitos”.

Con los empresarios todo será voluntario, “nada de que aquí te dejo estoy y te voy a descontar; es voluntario, es pedirle a los empresarios que nos ayuden a resolver el problema, que piensen que el dinero se va a utilizar para (adquirir) equipo médico… Estamos pensando en 4 millones, que son a 500 pesos (el cachito), 2 mil millones;ellos nos ayudarían a colocarlos ya sea en los centros comerciales, como promoción a sus trabajadores ellos dirían” qué harán.

Al hablar de los 2 millones de boletos restantes, éstos irán a la Lotería Nacional.

Dijo el presidente López Obrador que los billeteros ya le mandaron una carta; “son, con sus familiares, como 7000 que quieren ayudarse y ayudar también porque ellos ganaría un porcentaje la venta. Se obtendría alrededor de 3 mil millones —el avión está valuado en 2 mil 400, 2 mil 500 millones— hay un margen (de ganancia) para el mantenimiento de un año (de la aeronave) y para pagar las comisiones. Ya está resuelta Hacienda y de los aprovechamientos que obtiene, le paga a Banobras”, afirmó.

“Para los que piensan en dónde lo van a estacionar, existe Santa Lucía, el actual aeropuerto, el aeropuerto de Toluca, la base aérea de Zapopan y está garantizado el mantenimiento también que va a salir de la misma rifa, con un año de mantenimiento a cargo de la Fuerza Aérea Mexicana”.

El Jefe del Ejecutivo mexicano señaló que los paisanos en Estados Unidos también podrán participar en la rifa. “Vamos a invitarlos a todos”, finalizó.