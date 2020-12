AMLO lamenta desacuerdo por aumento al salario mínimo

El presidente de México dijo que no se logró el consenso que se deseaba en la Comisión de Salarios Mínimos, porque no estuvieron de acuerdo los representantes empresariales.

Pese al desacuerdo del sector empresarial, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aplaudió el incremento del 15 por ciento que aprobó la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).

Desde Bavispe, en el estado de Sonora, durante la conferencia matutina de este jueves, el Jefe del Ejecutivo reconoció que lo mejor habría sido un consenso, sin embargo, los empresarios sólo propusieron un aumento del 10 por ciento.

“No se logró el consenso que se deseaba en la Comisión de Salarios Mínimos, no estuvieron de acuerdo los representantes empresariales, desde luego sí estuvieron de acuerdo los representantes de los trabajadores y estuvo de acuerdo el Gobierno”, dijo.

“En esta ocasión no hubo consenso de las tres partes, sin embargo, no fueron muchas las diferencias, sí se planteó un ofrecimiento de incremento por parte del sector empresarial, y los integrantes de la Comisión consideraron que no era suficiente. Es que se debe de tener presente, se debe de tener en cuenta que el salario en México se desplomó durante el periodo neolibreral, es de los más bajos del mundo”, reprochó.

López Obrador manifestó que los aumentos anteriormente eran por debajo de la inflación, lo que afectaba directamente a lo que podrían comprar los ciudadanos con esos ligeros incrementos.

Conferencia de prensa matutina, desde Bavispe, Sonora. https://t.co/zFALnOinHN — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 17, 2020

“De estar en el lugar 12 en el mundo (en el año 1980) en cuanto al salario mínimo nos caímos a los últimos sitios, llevamos dos años aumentando el salario mínimo y todavía no se avanza porque fue una pérdida del 75 por ciento del poder de compra, del poder adquisitivo del salario mínimo, y engañaron los neoliberales, los tecnócratas de que si se aumentaba el salario iba a haber inflación, ese fue el estribillo, la excusa y acabaron con el salario mínimo, entonces por eso es justo, es necesario el aumento del salario mínimo”, señaló. Recordó que hace dos años el aumento fue del 16 por ciento, luego del 20 y para este próximo año será del 15 por ciento en todo el país.

Apuntó el hecho de que se integran dos profesiones a la lista de salarios mínimos profesionales: Trabajadoras del hogar, que tienen un incremento de 25 por ciento respecto al salario mínimo vigente, llegando a los 154.03 pesos; y jornaleros agrícolas, que reciben un incremento de 30 por ciento respecto al salario mínimo vigente, alcanzando el monto de 160.19 pesos.

Lamentó que no se haya logrado el consenso pero consideró “que fue una buena decisión la que se tomó por parte de la Comisión de Salarios Mínimos… Nosotros llevamos dos años aumentando el salario mínimo y no hubo inflación”.

Ranking histórico de México por nivel de salario mínimo:

En 1980 Lugar 12

En 1990 Lugar 30

En 2000 Lugar 48

En 2010 Lugar 81

En 2020 Lugar 82

En 2021 Lugar 76