AMLO instala Comisión de la Verdad por Guerra Sucia

Al instalar la Comisión de la Verdad por la denominada “Guerra Sucia”, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció todo el apoyo material y humanos para el esclarecimiento del caso en donde se acusan graves violaciones a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.

En Chihuahua, el mandatario expuso que se permitirá el acceso a todos los archivos para que no quede impune.

“Vamos a permitir que se tenga acceso a todos los archivos de tosas las dependencias sin ningún límite y también el que no haya obstáculos y que no haya impunidad para nadie. Es un trabajo muy complejo que enfrenta muchos obstáculos, porque se requiere de recursos de apoyos, no solo es tener lo archivos, sino quien los va a clasificar, quien los va a analizar”, indicó.