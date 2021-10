AMLO insistió que su gobierno no heredará obras inconclusas

El mandatario federal señaló que la construcción del libramiento inició en 2013.

“¡Imagínense!, me gusta más terminar las obras que encontramos en proceso que hasta las que nosotros hemos iniciado porque esto significa que no se deja en el abandono lo que es el dinero del pueblo, dinero del presupuesto, bien podríamos decir que todos los hospitales que encontramos inconcluso pues no los vamos a poder terminar porque no se debieron de haber construido, porque se hicieron en Barrancas, en zonas de riesgo o sólo les importó el contrato, la construcción y no se pusieron a pensar que relativamente cerca había otro hospital y que era cosa nada más de equiparlo bien y no hacer uno nuevo”.

“Y vamos a ver la segunda etapa, pero lo mismo tenemos que valorar si se va a poder concluir en el tiempo que nos queda, porque no vamos a heredar obras en proceso, vamos a terminar todas las obras que iniciamos”, resaltó el titular del gobierno federal al apuntar que el Libramiento Poniente en Acapulco, Guerrero, será inaugurado en diciembre de este año.