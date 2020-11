AMLO ha dado el ejemplo de cumplir con los compromisos: alcalde de Tijuana

Escucha la nota:



Después de una gira de tres días por Baja California, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se despidió del estado, visitando importantes obras en los municipios de Playas de Rosarito y Tijuana, donde se hizo acompañar de varios funcionarios federales y estatales así como del presidente municipal de Tijuana, Arturo González Cruz.

“Es un honor acompañar al presidente de la República en su recorrido por Baja California. Aunque representan un gran reto, los compromisos son para cumplirse, ese es el ejemplo que nos ha dado y el que seguimos para darle bienestar a los ciudadanos en nuestro municipio”, indicó el primer edil.

González Cruz fue el único edil convocado por López Obrador para acompañarlo en dos ocasiones durante el cierre de su gira, uno de ellos en el vecino municipio de Playas de Rosarito, donde encabezó la oficialización el libre paso a residentes de la zona en la caseta de peaje Tijuana-Rosarito, donde se aplicará un descuento del 100 por ciento, lo que dará bienestar y justicia social a los ciudadanos de 17 asentamientos residenciales costeros.

El presidente de la República, culminó su gira en la colonia Xicoténcatl Leyva, una de las más vulnerables y con rezago urbano donde actualmente, el XXIII Ayuntamiento de Tijuana trabaja de forma coordinada con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en el rescate del cauce de arroyos de la zona para dotar de un esparcimiento digno de esparcimiento a los residentes.

Dicha obra, se realiza en varias etapas y representa una inversión de casi 45 millones de pesos a través del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), para las ediciones 2019-2020 y 2020-2021 y cuyo recurso logró ser aplicado tras las gestiones del primer gobierno de Izquierda en Tijuana,.

Durante su estancia en la ciudad, Andrés Manuel López Obrador, reconoció los trabajos y esfuerzos que se han llevado a cabo de la mano con la Federación a fin de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y abonar a la transformación por la que se está luchando en todo el país y que está siendo replicada por González Cruz, bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar.